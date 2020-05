Samsung Galaxy S20 Ultra: ufficializzato l’arrivo in Europa di una nuova colorazione

Il Samsung Galaxy S20 Ultra è l’attuale top di gamma della casa coreana e, nonostante alcuni problemi software di troppo, ha raccolto vendite superiori alle attese in questa prima fase di presenta sul mercato. In queste ore, la gamma del Samsung Galaxy S20 Ultra si arricchisce con l’arrivo di una terza variante cromatica che va ad affiancarsi alle colorazioni Cosmic Black e Cosmic Grey.

La nuova colorazione si chiama Cloud White ed è già commercializzata in Asia. Al momento, il nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra in versione Cloud White (di cui riportiamo un’immagine in testa all’articolo) è stato ufficializzato dallo store di Samsung Germania ed è disponibile con un prezzo di 1150 Euro con 12 GB di RAM e 128 GB di storage (non dovrebbe arrivare una variante da 512 GB di storage).

Il nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra Cloud White potrebbe arrivare sul mercato italiano nel giro di pochi giorni andando così ad arricchire la gamma S20 che già può contare su varianti White di S20 e S20+. Maggiori dettagli in merito potrebbero emergere già nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.

Nel frattempo, ecco le migliori offerte per il top di gamma di Samsung disponibili al momento: