Patch di sicurezza Android di maggio anche su Samsung Galaxy Z Flip

Samsung si conferma in primissima linea negli aggiornamenti mensili, coinvolgendo spesso in anteprima anche medio gamma o flagship più datati. Non fa eccezione Samsung Galaxy Z Flip che sta ricevendo in queste ore un nuovo update che contiene le patch Android aggiornate a questo mese di maggio.

Vale la pena ricordare che il produttore coreano ha già rilasciato le nuove patch sui recenti Galaxy S20 e sul Galaxy S10+ (ne abbiamo parlato in questo articolo poche ore fa): in questo caso parliamo della versione firmware contrassegnata dalla sigla F700FXXS1ATD9. Dando un’occhiata al changelog ufficiale, dobbiamo segnalare che non ci sono particolari novità in merito (come accaduto sul precedente aggiornamento per la sicurezza): si fa riferimento ad ottimizzazioni di stabilità e prestazioni del sistema oltre alla risoluzione di alcuni bug e, ovviamente, alla presenza delle già citate patch di sicurezza di maggio.

Il roll out di questo update sta per il momento coinvolgendo il mercato svizzero ma non passerà troppo tempo prima che anche i Samsung Galaxy Z Flip italiani potranno aggiornarsi via OTA.

Chi non vuole attendere oltre può scaricare qui il firmware in questione e installarlo manualmente tramite il tool Odin; in alternativa, è possibile controllare la presenza dell’aggiornamento nella relativa voce tra le impostazioni di sistema.