Samsung Galaxy Z Flip, DxOMark conferma che la fotocamera non è al top

Come da previsioni, la fotocamera di Samsung Galaxy Z Flip non ha ottenuto grossi punteggi nella tanto attesa (e temuta) valutazione di DxOMark. Il portale specializzato ha analizzato la dual cam posteriore dello smartphone con display pieghevole lanciato ad inizio anno e i risultati sono stati in linea con le aspettative.

Più in particolare, Samsung Galaxy Z Flip ha ottenuto un punteggio pari a 105 punti, risultato che tiene in considerazione le valutazioni del comparto fotografico (109) e di quello video (96). Numeri lontanissimi da quelli che caratterizzano i migliori camera-phone sul mercato e che piazzano il pieghevole al 27esimo posto della graduatoria generale, tra iPhone XS Max e Asus ZenFone 6.

Al netto delle “giustificazioni” (spazio, costi, batteria e quant’altro..), resta la piccola delusione per uno smartphone che costa 1.300 euro. DxOMark ha elogiato il buon bilanciamento dei colori, la gamma dinamica, il rumore sotto controllo e i buoni risultati ottenuti con la modalità notturna oltre che col sensore grandangolare.

Per contro, Samsung Galaxy Z Flip soffre in particolar modo sull’autofocus, giudicato troppo lento, e sulla modalità bokeh che presenta troppe imprecisioni. Problemi anche nel livello dei dettagli, mentre va segnalato anche il ringing che si presenta peraltro in diverse condizioni ambientali. Cliccando qui si può leggere la recensione completa.