Kena Mobile lancia un’offerta da 100 GB a 9,99 Euro al mese, attivabile solo oggi

Solo per la giornata di oggi 5 maggio (salvo ulteriori proroghe), Kena Mobile rende disponibile l’offerta Kena 9,99 Flash. Si tratta di un’offerta speciale che include minuti ed SMS illimitati oltre a ben 100 GB di traffico dati (con 4G limitato a 30 Mbps). In roaming in UE sono disponibili minuti ed SMS illimitati e 5 GB senza costi aggiuntivi. Il costo di quest’offerta è di appena 9,99 Euro al mese, senza costi nascosti e vincoli di alcun tipo.

L’offerta è attivabile direttamente online, senza costi di attivazione, con la SIM che sarà spedita gratuitamente all’indirizzo fornito dall’utente in fase di registrazione. E’ importante sottolineare, in ogni caso, che la nuova Kena 9,99 Flash non è disponibile per tutti. Si tratta, infatti, di una “operator attack” che può essere sottoscritta soltanto da un target preciso di clienti.

L’offerta è disponibile esclusivamente per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale con l’esclusione di ho, Fastweb, Tiscali, Coop Mobile, Very Mobile e Rabona. L’offerta non è attivabile dai clienti Vodafone, TIM e WINDTRE. Non è possibile attivare l’offerta con un nuovo numero di cellulare. Per attivare la nuova offerta di Kena Mobile è possibile sfruttare il link riportato qui di sotto.