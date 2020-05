Oppo A92 è ufficiale con quad-cam posteriore e batteria da 5.000 mAh

Oppo prosegue nel suo periodo di incredibile fertilità ed ufficializza un nuovo medio gamma, inizialmente lanciato in Malesia. Si tratta di Oppo A92, caratterizzato da una solida scheda tecnica con qualche picco molto interessante se si considera il prezzo di listino.

Lo smartphone si presenta con un display TFT LCD da 6.5″ con risoluzione in Full HD+ (nello specifico 2.400 x 1.080 px). A bordo c’è uno Snapdragon 665 di Qualcomm con CPU a otto core e clock a 2 GHZ e scheda grafica Adreno 610. Il processore è poi accompagnato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage interno (di tipo UFS 2.1) espandibili fino a 256 GB con micro SD.

Oppo A92 può godersi una quadrupla fotocamera posteriore da 48+8+2+2 MP oltre ad una selfie-cam da 16 MP. Oltre a bluetooth 5.0, jack audio da 3.5 mm, USB di tipo C, radio FM e sensore per le impronte digitali situato sul frame laterale, degna di nota l’ottima batteria da 5.000 mAh che peraltro supporta la ricarica rapida a 18 W.

Oppo A92 arriva con Android 10 di serie e personalizzazione software ColorOS 7.1. Lo smartphone potrebbe arrivare anche in Europa ma non ci sono informazioni ufficiali in merito: per ora conosciamo colorazioni (Twilight Black, Aurora Purple e Stream White) e prezzo di lancio in Malesia: 250 euro, considerando il cambio attuale.