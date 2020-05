Android 10 arriva anche sui Nokia 8 Sirocco e Nokia 2.3 italiani

A distanza di poco più di due settimane dall’inizio del roll out, Android 10 finalmente arriva anche sulle unità italiane di Nokia 8 Sirocco e Nokia 2.3. L’Italia, come accaduto praticamente per tutti i recenti major update decisi da HMD, era stata esclusa dalla lista dei paesi che hanno ricevuto da subito l’aggiornamento.

Poco male, i due Android One stanno ricevendo la nuova versione software, passaggio particolarmente significativo soprattutto per Nokia 8 Sirocco che era arrivato sul mercato due anni fa con Oreo a bordo. Anche nel caso di Nokia 2.3, comunque, si tratta di una notizia decisamente positiva: parliamo pur sempre di un entry-level arrivato sul mercato soltanto alla fine del 2019 e con un hardware “basico” come testimoniano i 2 GB di memoria RAM che accompagnano l’Helio A22 di MediaTek.

Le novità di Android 10 sono note: si parte con le rinnovate gesture per la navigazione e con le smart reply, per finire su maggiori controlli per la privacy, passando con qualche piccolissima personalizzazione come ad esempio la “Focus Mode” e la “Family Link” che si propone di aiutare i genitori a imporre delle “regole digitali” per tutta la famiglia.

Il roll out è partito da qualche ora in Italia e coinvolgerà tutti i modelli in circolazione nel nostro paese nel giro di qualche ora.