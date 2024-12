Galaxy Watch 5 e Watch FE ricevono l’aggiornamento stabile One UI 6 Watch

Samsung ha iniziato il lancio dell’aggiornamento One UI 6 Watch basato su Wear OS 5 per gli smartwatch Galaxy. Il mese scorso, la serie Galaxy Watch 6 ha ricevuto l’aggiornamento stabile One UI 6 Watch negli Stati Uniti. Ora, il gigante della tecnologia sudcoreano sta lanciando l’aggiornamento stabile One UI 6 Watch per la serie Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch FE.

L’aggiornamento stabile One UI 6 Watch è disponibile per la serie Galaxy Watch 5 in Europa

L’aggiornamento stabile One UI 6 Watch per Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro è inizialmente in fase di distribuzione nei paesi europei . L’ultimo aggiornamento software per Galaxy Watch 5 (Wi-Fi) include una versione firmware R910XXU1CXK1 . Mentre il nuovo aggiornamento include una versione firmware R920XXU1CXK1 per Galaxy Watch 5 Pro (Wi-Fi).

Vale la pena notare che si tratta di un aggiornamento massiccio per la serie Galaxy Watch 5 con una dimensione del pacchetto di installazione di circa 1,8 GB. Probabilmente vedrai un sacco di nuove funzionalità, tra cui il monitoraggio e l’analisi del sonno basati sull’intelligenza artificiale Galaxy.

Inoltre, l’ultimo aggiornamento aggiunge anche le routine di allenamento e i gesti Double Pinch al Galaxy Watch 5 e al Galaxy Watch 5 Pro. Noterai anche alcuni miglioramenti quando utilizzi l’app Calendario e Samsung Health dopo l’aggiornamento.

Anche il Samsung Galaxy Watch FE riceverà questo aggiornamento

Samsung sta inoltre spingendo l’aggiornamento stabile One UI 6 Watch basato su Wear OS 5 per l’economico Galaxy Watch FE . L’ultimo aggiornamento è attivo in quasi tutte le regioni, compresi i mercati asiatici ed europei. L’ultimo aggiornamento per Galaxy Watch FE è dotato di una versione firmware R861XXU1BXI4 .

La dimensione del download dell’aggiornamento One UI 6 Watch sul Galaxy Watch FE è di 1.759 MB. Porta anche la patch di sicurezza di settembre 2024 sullo smartwatch. Gli utenti del Galaxy Watch FE stanno anche ricevendo un aggiornamento aggiuntivo di circa 345 MB. Simile alla serie Galaxy Watch 5, l’aggiornamento stabile apporta molteplici miglioramenti al design dell’interfaccia utente e all’usabilità.

Ora puoi salvare le immagini ricevute tramite messaggi sulla memoria interna del Galaxy Watch FE. Inoltre, puoi aprirle utilizzando l’app Galleria. Se hai uno degli smartwatch indossabili menzionati e vivi nella regione specificata, controlla subito l’aggiornamento stabile One UI 6 Watch. Puoi aprire l’app Wearable sul tuo smartphone e andare su Impostazioni orologio > Aggiornamento software orologio > Scarica e installa .

