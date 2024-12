Si vocifera che Snapdragon 8s Elite offra prestazioni migliori di 8 Gen 2

Qualcomm ha presentato il suo ultimo chipset di punta , lo Snapdragon 8 Elite, a fine ottobre. Il produttore di chip si occupa anche di una linea di SoC sub-flagship della serie “s”. Ha lanciato il primo chipset della serie “s”, soprannominato Snapdragon 8s Gen 3, a marzo di quest’anno. Ora, un famoso informatore afferma che Qualcomm potrebbe presentare un altro SoC di questa serie, lo Snapdragon 8s Elite , che potrebbe offrire prestazioni migliori rispetto al chipset 8 Gen 2.

Si vocifera che il SoC Snapdragon 8s Elite offra prestazioni migliori rispetto all’8 Gen 2

L’ultima indiscrezione proviene dal famoso informatore tecnologico Digital Chat Station (DCS). L’informatore ha recentemente individuato un chip con il nome in codice “SM8735” sulla base di codice HyperOS di Xiaomi. Il chipset, che DCS ritiene essere lo Snapdragon 8s Elite, vanterà prestazioni che lo collocano tra l’8 Gen 2 e l’8 Gen 3 .

Vale la pena notare che lo Snapdragon 8s Gen 3 ha utilizzato lo stesso core principale dello Snapdragon 8 Gen 2. Tuttavia, DCS non ha menzionato alcun dettaglio sui core dello Snapdragon 8s Elite. Per non parlare del fatto che Qualcomm ha utilizzato i suoi core Oryon personalizzati con lo Snapdragon 8 Elite SoC . Quindi, non è chiaro se il chipset della serie “s” di cui si vocifera seguirà lo stesso o utilizzerà l’offerta di ARM. Solo il tempo lo dirà.

Il primo smartphone con il chipset in questione potrebbe avere una batteria da 7000 mAh

Oltre ai dettagli di cui sopra, il tipster suggerisce che gli smartphone con Snapdragon 8s Elite potrebbero arrivare intorno ad aprile 2025. C’è anche la possibilità che quei dispositivi possano avere una batteria da 7000 mAh. Non dimentichiamo che il tipster aveva precedentemente accennato al fatto che Xiaomi potrebbe lanciare uno smartphone di fascia media con una grande batteria da 7000 mAh.

Pertanto, è lecito supporre che Xiaomi potrebbe essere il primo marchio a lanciare il primo smartphone Snapdragon 8s Elite con la capacità della batteria sopra menzionata. Detto questo, dovremo comunque aspettare, poiché al momento non c’è nulla di ufficiale.

