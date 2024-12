RedMagic 10 Pro diventa globale con Snapdragon 8 Elite, batteria da 7.050 mAh e altro ancora

Dopo il lancio della serie RedMagic 10 Pro in Cina , un dispositivo è appena arrivato sui mercati globali. RedMagic ha sostanzialmente annunciato RedMagic 10 Pro+ a livello globale, ma gli ha dato un nome RedMagic 10 Pro.

RedMagic 10 Pro diventa globale dopo il lancio in Cina

Per quanto riguarda le specifiche, questo è uno degli smartphone più potenti in circolazione al momento. Prima di scendere nelle specifiche, lasciatemi dire che questo è un telefono da gaming e lasciatemi parlare del suo design.

Il telefono è fatto di alluminio e vetro, e ha i lati piatti tutt’intorno. Ha le cornici più sottili sul mercato (1,25 mm), e sono anche uniformi. Ha anche il rapporto schermo-corpo più alto al 95,3%.

Questo telefono non ha un foro per la fotocamera o un notch, ma include una fotocamera selfie sotto il display. Ciò aumenta il rapporto schermo-corpo e rende il telefono molto immersivo, il che è ideale per il gaming.

Ci sono tre fotocamere incluse sul retro e ha un raffreddamento avanzato. RedMagic ha effettivamente utilizzato metallo liquido per il raffreddamento, oltre a un’enorme camera di vapore e una ventola fisica.

Il telefono è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite, mentre RedMagic utilizza la memoria flash UFS 4.1

Il telefono è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite . Quel chip è supportato da 12 GB, 16 GB o 24 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di spazio di archiviazione. Questa è la prima volta che RedMagic ha portato un telefono con 24 GB di RAM sui mercati globali. C’è anche il chip Red Core 3 AI per il gaming, proprio di RedMagic.

Il telefono è dotato di un display AMOLED da 6,85 pollici 2688 x 1216 con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. La luminosità di picco qui è di 2.000 nit, mentre il telefono ha un’elevata frequenza di campionamento del tocco (2.500 Hz), molto più alta rispetto agli smartphone normali.

Una batteria da 7.050 mAh fa parte del pacchetto, per non parlare del fatto che il telefono supporta la ricarica cablata da 100 W. Sì, un caricabatterie è incluso anche nella confezione del telefono.

Sono inclusi qui i grilletti sulle spalle, per il gioco, e anche luci LED

Questo dispositivo ha anche un paio di trigger a spalla sul lato destro, per il gaming, e ha uno speciale cursore personalizzabile, ma è pensato principalmente per essere utilizzato per il gaming. Ci sono anche luci LED sul retro, negli angoli in alto a destra e in basso a sinistra.

Uno scanner per impronte digitali in-display è incluso qui, così come gli altoparlanti stereo. Anche il Bluetooth 5.4 è a bordo, così come Android 15. Il sistema operativo di Google è dotato di RedMagic OS 10 in cima.

Una fotocamera principale da 50 megapixel (apertura f/1.9, dimensione sensore 1/1.5 pollici, OIS, PDAF) è supportata da un’unità ultrawide da 50 megapixel (apertura f/2.2, dimensione sensore 1/2.88 pollici, dimensione pixel 0.61um) sul retro. Una fotocamera macro da 2 megapixel (apertura f/2.4) è anch’essa posizionata lì dietro. Una singola fotocamera da 16 megapixel (dimensione sensore 1/3.06 pollici, apertura f/2.0) si trova sotto il display.

VIA