Ecco la serie RedMagic 10 Pro: Snapdragon 8 Elite, display a 144 Hz, batteria da 7.050 mAh

La serie RedMagic 10 Pro è appena stata annunciata e ha molto da offrire. RedMagic 10 Pro e RedMagic 10 Pro+ sono stati annunciati come parte di questa famiglia. Entrambi sono smartphone da gioco , ovviamente, e c’è molto di cui parlare qui. Prima di farlo, tuttavia, tieni presente che i due telefoni sono stati lanciati in Cina, ma seguirà un lancio globale.

La serie di smartphone da gaming RedMagic 10 Pro è ora ufficiale

Questi due telefoni sembrano esattamente uguali. Infatti, in base a quanto condiviso dall’azienda, sono esattamente uguali in tutto tranne che in due modi, i loro pacchi batteria e la velocità di ricarica. Ne parleremo tra un secondo, parliamo prima del design qui.

I telefoni della serie RedMagic 10 Pro sono piatti da tutti i lati. Hanno un display piatto, un retro piatto e una cornice piatta. Gli angoli, almeno, non sono completamente affilati, sono leggermente arrotondati. Le cornici attorno al display sono immensamente sottili, ne parleremo presto. Sono anche uniformi.

Sul retro, vedrai tre fotocamere allineate verticalmente nell’angolo in alto a sinistra. Il pulsante di accensione/blocco si trova sul lato destro insieme ai tasti del bilanciere del volume e un interruttore rosso per attivare manualmente la modalità boost per il gaming. C’è anche una ventola interna inclusa qui. Si chiama ventola centrifuga ad alta velocità “Hot Wheels”.

Questi sono i primi telefoni ad utilizzare il raffreddamento in metallo liquido composito

Parlando di gaming e funzionalità avanzate, questo telefono utilizza il raffreddamento in metallo liquido composito, è il primo telefono a farlo. Offre una conduttività termica di 80 W/mk, che è 13 volte superiore al gel termoconduttivo.

L’area VC 3D ice-step è aumentata del 18% a 12.000 m². In più, il foglio di rame superconduttore è di 5.200 mm² e anche lo spessore del grafene sotto lo schermo è aumentato del 30%.

RedMagic ha incluso anche tasti dorsali da gaming a 520 Hz, un motore lineare sull’asse x 0815 e altoparlanti stereo 1115. Sì, c’è anche un jack per le cuffie posizionato sulla parte superiore, se ne hai bisogno.

È incluso un ampio display con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, con un’elevata frequenza di campionamento del tocco

Entrambi questi smartphone hanno un display OLED piatto da 6,85 pollici 2688 x 1216. È un display di BOE, il pannello Q9+. È inclusa anche una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un’elevata frequenza di campionamento del tocco di 960 Hz per il gaming. Questo display supporta una profondità di colore a 10 bit e una gamma di colori DCI-P3 al 100%. Ha una luminosità di picco di 2.000 nit. È inclusa anche la regolazione PWM a 2.592 Hz. Il rapporto schermo-corpo qui è del 95,3%, tra l’altro.

Questo smartphone è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite , mentre sono stati annunciati modelli con RAM LPDDR5X da 12 GB, 16 GB e 24 GB. Sono disponibili opzioni di archiviazione UFS 4.0 da 256 GB, 512 GB e 1 TB.

