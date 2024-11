RedMagic 10 Pro utilizzerà una batteria da 7.050 mAh senza essere più spesso

Il RedMagic 10 Pro utilizzerà un’enorme batteria da 7.050 mAh senza essere più spesso del suo predecessore, il RedMagic 9 Pro. Ciò è stato confermato dall’azienda tramite i social media cinesi.

Il RedMagic 10 Pro avrà un’enorme batteria da 7.050 mAh senza essere più spesso

Questo smartphone da gaming sarà spesso solo 8,9 mm con una batteria da 7.050 mAh all’interno. È lo spessore anche del suo predecessore, il RedMagic 9 Pro. La differenza è che il RedMagic 9 Pro ha una batteria da 6.500 mAh inclusa.

RedMagic si riferisce a questa batteria come a un ‘Bull Demon King’. L’azienda ha anche menzionato tre tecnologie qui, la tecnologia del tunnel ETT, la tecnologia della batteria a elettrodo negativo in silicio-carbonio di prossima generazione e la gestione dell’alimentazione tramite intelligenza artificiale Magic Cube.

Quindi, questo conferma che sarà inclusa una batteria al silicio-carbonio. Un’enorme camera di vapore sarà anch’essa parte dell’offerta, così come una ventola fisica che RedMagic prevede di utilizzare. Oltre a ciò, otterrai il chip da gioco Red Core R3, che funzionerà in collaborazione con lo Snapdragon 8 Elite .

Questo telefono sembra sempre più attraente ogni giorno che passa

Il RedMagic 10 Pro sembra più attraente di giorno in giorno. Oltre a tutto questo, il telefono avrà le cornici più sottili sul mercato e anche il rapporto schermo-corpo più alto . Non ci sarà alcun foro per la fotocamera del display o notch sul suo display. RedMagic utilizzerà una fotocamera sotto il display.

Il design del telefono è stato svelato ieri. Somiglierà parecchio al RedMagic 9 Pro. I lati anteriore e posteriore saranno piatti, così come la cornice tutt’intorno. Tre fotocamere saranno posizionate sul retro del telefono, mentre anche i trigger sulle spalle faranno parte del pacchetto.

Il dispositivo arriverà sia in edizione solida che trasparente. Sì, la serie RedMagic 10 Pro raggiungerà anche i mercati globali. I dispositivi saranno lanciati prima in Cina, poiché il lancio è previsto per domani .