Arriva la serie HONOR 300: 24 GB di RAM, ricarica da 100 W e molto altro

La serie di smartphone HONOR 300 sta arrivando e sono appena emerse alcune informazioni sulle specifiche . Sia Digital Chat Station che Teme hanno condiviso alcune informazioni sulle specifiche dei prossimi smartphone , entrambe sono noti informatori.

La serie HONOR 300 sta arrivando, ecco alcune informazioni sulle specifiche mentre aspettiamo l’annuncio

HONOR 300 Pro e HONOR 300 Pro+ sono in arrivo. Non siamo sicuri del modello base, ma questi due sono stati confermati da entrambi i tipster. Come promemoria, c’erano quattro telefoni quando è arrivata la serie HONOR 200, quindi… è probabile che ne vedremo di nuovo 3-4.

In ogni caso, i modelli Pro e Pro+ saranno alimentati dal processore Snapdragon 8 Gen 3. Sono stati menzionati anche 24 GB di RAM, anche se è probabile che i modelli da 24 GB saranno un’esclusiva della Cina.

È stata menzionata anche la ricarica cablata da 100 W , mentre è prevista anche la ricarica wireless. Tuttavia, non siamo ancora sicuri di quanto sarà veloce la ricarica wireless. I dispositivi offriranno display micro quad curvi da 1,5 K.

Su entrambi gli smartphone è prevista una configurazione a tripla fotocamera, tra cui una fotocamera principale da 50 megapixel e una fotocamera teleobiettivo periscopica da 50 megapixel. Non abbiamo ancora i dettagli sul sensore o sulle dimensioni del sensore.

I dispositivi saranno lanciati in diversi mercati

Questo è fondamentalmente tutto ciò che i due informatori hanno condiviso. La serie HONOR 300 arriverà anche sui mercati globali, anche se il lancio globale avverrà più tardi del lancio in Cina, ovviamente.

La serie HONOR 100 è stata lanciata a novembre 2023, mentre la serie HONOR 200 è arrivata a maggio 2024. In base a quel ciclo di rilascio, la serie HONOR 300 potrebbe essere lanciata a un certo punto di questo mese, o forse a dicembre.

HONOR è ancora molto riservata quando si tratta della serie HONOR 300. Non abbiamo ancora visto un singolo teaser, il che probabilmente significa che il lancio avverrà alla fine del mese o il mese prossimo. HONOR vorrà quasi sicuramente stuzzicare l’arrivo di questi dispositivi per primi.

