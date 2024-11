MediaTek Dimensity 9400 supera Apple A18 Pro nei recenti test GPU

Il Dimensity 9400 di MediaTek è riuscito a superare l’A18 Pro di Apple nei recenti test di prestazioni ed efficienza della GPU. Golden Reviewer , una fonte autorevole nei benchmark tecnologici , ha condotto una serie di confronti delle prestazioni della GPU tra i due chipset di punta, rivelando che le capacità della GPU del Dimensity 9400 sono solide, persino superiori a quelle dell’A18 Pro di Apple dei modelli iPhone 16 Pro.

Il Dimensity 9400 di MediaTek supera l’Apple A18 Pro in termini di efficienza GPU

Per chi non lo sapesse, i test di benchmark 3DMark si concentrano sulla potenza e l’efficienza della GPU di un chipset. Nel test di ray-tracing di Solar Bay, il Dimensity 9400 ha ottenuto un notevole punteggio di 11.817 punti, consumando 11,4 watt di potenza. L’A18 Pro di Apple, d’altro canto, ha ottenuto 8.587 punti consumando leggermente meno potenza, 11,1 watt. Questi risultati si traducono in un significativo vantaggio di efficienza del 30% per il Dimensity 9400, un’impresa degna di nota nel mercato competitivo in cui le GPU di Apple spesso dominano in termini di efficienza.

Ulteriori test hanno evidenziato il vantaggio prestazionale costante del Dimensity 9400. Nei benchmark Steel Nomad Light e WildLife Extreme di 3DMark, il chipset di MediaTek ha continuato a superare l’A18 Pro di Apple , ottenendo un miglioramento di circa il 40% nell’efficienza energetica. Questo risultato è particolarmente rilevante per gli utenti Android che cercano prestazioni di livello flagship in applicazioni ad alta intensità, come il gaming.

I risultati posizionano il Dimensity 9400 di MediaTek come un serio contendente nel segmento Android ad alte prestazioni.

MediaTek ha migliorato notevolmente l’architettura della GPU

In termini di specifiche, il Dimensity 9400 presenta diversi progressi che lo distinguono dal suo predecessore, il Dimensity 9300. MediaTek ha notevolmente migliorato l’architettura della GPU, introducendo una GPU Arm Immortalis-G925 a 12 core che offre un miglioramento del 40% nelle capacità di ray-tracing e un aumento del 41% nelle prestazioni di picco.

La tecnologia proprietaria HyperEngine di MediaTek ottimizza ulteriormente le prestazioni elevando la super risoluzione e la qualità visiva, una caratteristica interessante per i giocatori che richiedono una grafica di alto livello e prestazioni fluide. Insieme, questi miglioramenti stabiliscono il Dimensity 9400 come una delle scelte più avanzate disponibili nel mercato Android premium.

Sebbene la GPU a sei core dell’A18 Pro offra un miglioramento di quasi il 40% rispetto alla precedente serie iPhone 15 di Apple, la svolta di MediaTek nei benchmark GPU pone il Dimensity 9400 un passo avanti in specifiche attività grafiche.

Tuttavia, l’A18 Pro di Apple mantiene il suo vantaggio in termini di prestazioni complessive, tra cui efficienza della CPU e potenza multitasking. Mentre l’approccio incentrato sulla GPU di MediaTek è efficace, entrambi i chipset offrono in definitiva punti di forza unici per soddisfare le diverse preferenze degli utenti e le esigenze dei dispositivi.

