MediaTek Dimensity 9400 potrebbe essere potente e costoso!

Nel corso degli anni, MediaTek si è avvicinata sempre di più a Qualcomm in termini di prestazioni dei chip. Il suo prossimo chip, il Dimensity 9400, è destinato a competere con lo Snapdragon 8 Gen 4. Bene, la potenza ha un prezzo, poiché il Dimensity 9400 potrebbe essere più costoso del suo predecessore.

Gli smartphone non costano solo acquistarli, ma costano anche costruirli. Una buona parte del costo di costruzione di un telefono è dovuta al processore. Il prezzo del processore, sfortunatamente, può scendere fino all’utente finale. Quindi, se riceviamo segnalazioni secondo cui un produttore di chip sta aumentando il prezzo dei suoi chip, allora puoi aspettarti di vedere un aumento dei prezzi per il telefono che lo utilizza. Non succede sempre, ma è uno dei motivi per cui i prezzi degli smartphone stanno lentamente aumentando.

Il Dimensity 9400 potrebbe essere più costoso

Dovrai prendere questa notizia con le pinze, dato che si tratta ancora di una voce. Proviene dal rispettabile informatore Digital Chat Station. Hanno scritto un post breve e dolce parlando del prossimo chip. Nel post si afferma che il prezzo dei flagship lanciati con questo chip potrebbe “aumentare leggermente”, il che indica un aumento del prezzo del chip stesso. Il post non menziona quanto è aumentato il prezzo. Tuttavia, menziona il motivo per cui è più costoso.

Secondo questo post e WCCTECH, Dimensity 9400 presenterà alcuni notevoli miglioramenti su tutta la linea. Sarà costruito sul processo a 3 nm di seconda generazione di TSMC .

Dalle informazioni in nostro possesso, questo chip mostrerà il miglioramento più potente nell’elaborazione dell’intelligenza artificiale. Digital Chat Station afferma che l’elaborazione NPU (Neural Processing Unit) sarà aumentata del 40% rispetto al chip dello scorso anno. Ciò, apparentemente, faciliterà meglio l’elaborazione dell’intelligenza artificiale sul dispositivo. Non dovrebbe sorprendere che l’azienda stia prendendo di mira l’intelligenza artificiale con la sua prossima versione.

Siamo sicuri che questo chip sarà migliore in altre aree, ma la fuga di notizie semplicemente non lo dice. Si ritiene ancora che questo chip mancherà di core efficienti, il che ci fa interrogare sulle prestazioni termiche di questo chip. Si spera che l’elaborazione del software dai telefoni che eseguono i chip riduca il surriscaldamento e la scarsa durata della batteria.

VIA