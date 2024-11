Ecco le voci sui modelli M5

I nuovi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M4, M4 Pro e M4 Max sono stati lanciati nei negozi oggi . Se non hai intenzione di fare l’upgrade quest’anno, sappi che ci sono già voci sui modelli MacBook Pro dell’anno prossimo con chip della serie M5.

Sembra che il MacBook Pro continuerà con un ciclo di aggiornamento annuale l’anno prossimo. L’analista della catena di fornitura Apple Ming-Chi Kuo ha affermato oggi che le spedizioni dei moduli fotocamera per i modelli MacBook Pro con chip della serie M5 inizieranno nel 2025, e Mark Gurman di Bloomberg ha anche affermato di recente che i modelli MacBook Pro con chip M5, M5 Pro e M5 Max saranno lanciati l’anno prossimo . In effetti, ha affermato che lo sviluppo di quei chip da parte di Apple era già quasi completato.

Date di annuncio del MacBook Pro:

Modelli M4, M4 Pro e M4 Max: 30 ottobre 2024

Modelli M3, M3 Pro e M3 Max: 30 ottobre 2023

Modelli M2 Pro e M2 Max: 17 gennaio 2023 (si vocifera che il lancio fosse inizialmente previsto per ottobre 2022)

Modelli M1 Pro e M1 Max: 18 ottobre 2021

Gurman ritiene che il MacBook Pro non subirà grandi cambiamenti di design l’anno prossimo, con cambiamenti più grandi come un display OLED e un design più sottile vociferati per il 2026. L’ultima grande riprogettazione della linea MacBook Pro è avvenuta nel 2021.

Tutto sommato, aspettatevi che il MacBook Pro riceva un altro modesto aumento delle specifiche con miglioramenti delle prestazioni e altri aggiornamenti interni il prossimo anno, e iniziate a risparmiare per i modelli di due generazioni più avanti con una “riprogettazione totale”.

