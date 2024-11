Apple probabilmente pianifica di rilasciare iOS 18.2 il 9 dicembre

Apple aveva già confermato che iOS 18.2 sarebbe uscito a dicembre e ora è emersa una possibile data di rilascio entro la fine del mese.

Riteniamo che Apple stia probabilmente pianificando di rilasciare iOS 18.2 lunedì 9 dicembre, in base a una recente comunicazione che il gestore britannico EE ha fornito ai suoi clienti. Nella comunicazione, EE ha affermato che interromperà una funzionalità dell’iPhone nota come “Chiamata Wi-Fi su altri dispositivi supportati connessi a iCloud” il 9 dicembre. La funzionalità consente agli utenti di effettuare chiamate Wi-Fi su dispositivi come iPad e Mac, anche quando il loro iPhone non è nelle vicinanze.

La seconda beta per sviluppatori di iOS 18.2 della scorsa settimana è stata fornita in bundle con una nuova versione delle impostazioni dell’operatore EE numerata 60.5.2, in aumento rispetto alla 59.5.1 della prima beta di iOS 18.2 e di iOS 18.1. La nuova versione delle impostazioni dell’operatore ha rimosso l’opzione “Aggiungi chiamate Wi-Fi per altri dispositivi” dalla sezione Chiamate Wi-Fi nell’app Impostazioni sugli iPhone utilizzati dai clienti EE, in linea con l’operatore che ha annunciato che smetterà di offrire la funzionalità il mese prossimo.

La maggior parte degli aggiornamenti delle impostazioni dell’operatore sono in bundle con gli aggiornamenti iOS, a parte quelli con correzioni di bug, quindi EE ha probabilmente rivelato indirettamente che iOS 18.2 verrà rilasciato il 9 dicembre. Non siamo assolutamente certi di questa data, ma è una possibilità molto probabile.

L’uscita di iOS 18.2 il 9 dicembre non sarebbe una sorpresa. Apple ha già detto che l’aggiornamento sarebbe arrivato il mese prossimo, molti aggiornamenti iOS vengono rilasciati di lunedì e la seconda metà del mese è praticamente esclusa a causa delle festività. Tuttavia, ora puoi segnare i tuoi calendari in modo un po’ più preciso.

iOS 18.2 include funzionalità aggiuntive di Apple Intelligence per i modelli iPhone 15 Pro e tutti i modelli iPhone 16, tra cui Genmoji, Image Playground, integrazione ChatGPT per Siri e altro. Su tutti gli iPhone compatibili, l’aggiornamento aggiunge anche una nuova sezione Default nell’app Impostazioni, una funzionalità di condivisione della posizione degli elementi nell’app Trova il mio e altro.

