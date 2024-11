Apple ha oggi lanciato le prime beta pubbliche dei prossimi aggiornamenti iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2, consentendo al pubblico di provare le nuove funzionalità prima del lancio del software. Le beta pubbliche arrivano un paio di giorni dopo che Apple ha fornito agli sviluppatori le seconde beta.

I beta tester pubblici possono scaricare gli aggiornamenti dall’app Impostazioni su ciascun dispositivo dopo aver aderito alla beta tramite il sito web di beta testing pubblico di Apple.

iOS 18.2, iPadOS 18.2 e ‌macOS Sequoia‌ 15.2 introducono le prossime funzionalità di Apple Intelligence , tra cui le prime capacità di generazione di immagini.

L’aggiornamento aggiunge Image Playground , una nuova app per creare immagini basate su descrizioni di testo. Puoi inserire qualsiasi cosa tu voglia, anche se Apple suggerirà costumi, luoghi, oggetti e altro da aggiungere a un’immagine. Ci sono opzioni per creare personaggi che assomigliano ai tuoi amici e familiari e puoi scegliere una foto per ‌Image Playground‌ da usare come ispirazione per creare un’immagine correlata. Gli elementi aggiunti alle creazioni di ‌Image Playground‌ vengono visualizzati in anteprima e c’è una cronologia di anteprima in modo da poter annullare una modifica e tornare a una versione precedente.

Sebbene ‌Image Playground‌ sia un’app autonoma, è anche integrata in Messaggi, Note, Freeform e altro. ‌Image Playground‌ non crea immagini fotorealistiche ed è invece limitato a stili di animazione o illustrazione.

L’aggiornamento aggiunge anche Genmoji , che sono personaggi emoji personalizzabili che puoi creare in base a descrizioni e frasi. Come le creazioni di ‌Image Playground‌, puoi basarle sui tuoi amici e familiari, con i dati estratti dall’album Persone in Foto . Puoi anche creare personaggi usando elementi di base e otterrai più suggerimenti ‌Genmoji‌ tra cui scegliere. Puoi creare ‌Genmoji‌ usando la tastiera emoji.

Al momento, le ‌Genmoji‌ sono limitate a iOS 18.2 e iPadOS 18.2, ma arriveranno in seguito anche su ‌macOS Sequoia‌.

Siri in iOS 18.2, iPadOS 18.2 e ‌macOS Sequoia‌ 15.2 ha l’integrazione ChatGPT. Se ‌Siri‌ non è in grado di fornire una risposta a una domanda, ‌Siri‌ inoltrerà la richiesta a ChatGPT, anche se ‌Siri‌ avrà prima bisogno dell’autorizzazione dell’utente. ChatGPT risponderà alla domanda e inoltrerà le informazioni tramite ‌Siri‌.

ChatGPT può essere utilizzato per creare contenuti da zero, inclusi testo e immagini. Non è richiesto alcun account per utilizzare l’integrazione di ChatGPT e Apple e OpenAI non archiviano le richieste.

Se hai un iPhone 16 , c’è una funzione Visual Intelligence in iOS 18.2 che fornisce informazioni su ciò che ti circonda. Apri la fotocamera e puntala verso un ristorante per ottenere recensioni, oppure puntala verso un articolo per cercarlo su Google.

VIA