Il realismo di Grand Theft Auto VI e il comportamento dei PNG “lasceranno tutti a bocca aperta”

Secondo un ex sviluppatore e designer che ha lavorato per Rockstar al gioco e a molti altri titoli della serie Grand Theft Auto, Grand Theft Auto VI stupirà tutti con il suo realismo e il comportamento dei personaggi non giocanti.

Grand Theft Auto è popolare da quasi quanto il franchise è uscito, spesso spingendosi oltre i limiti in vari modi. Che si tratti della natura raccapricciante della violenza del gioco e di quanto lontano ci si potesse spingere, o dell’impareggiabile realismo dei PNG in Grand Theft Auto V.

Grand Theft Auto VI spingerà di nuovo i limiti. Solo che questa volta potrebbe farlo in modi più incisivi. Qualcosa che potrebbe forse avere a che fare con il modo in cui i giochi reali hanno la capacità di apparire visivamente oggigiorno.

L’ex designer di Rockstar afferma che Rockstar sta alzando ancora una volta l’asticella del realismo

Parlando con GTAVI O’Clock ( tramite Wccftech ), un canale interamente dedicato a notizie e aggiornamenti su Grand Theft Auto VI, l’ex Rockstar Designer Ben Hinchliffe, Rockstar sta alzando l’asticella con il realismo. Hinchliffe afferma anche che il design delle missioni nel gioco garantirà ai giocatori libertà e sarà una parte importante di ciò che rende il gioco buono. Tuttavia, Hinchliffe non sembra elaborare molto sul design delle missioni oltre questo punto.

Per quanto riguarda il comportamento dei PNG, “lascerà tutti a bocca aperta e se ne parlerà per anni a venire”.

Il gioco è attualmente nella “fase di correzione dei bug”

Rockstar ha confermato che Grand Theft Auto VI ha una data di uscita pianificata per il 2025 e finora non è cambiata. Al momento, il gioco è nella fase di correzione dei bug, quindi le cose sembrano procedere a un buon ritmo. Ciò suggerisce anche che Rockstar è nei tempi previsti per la data di uscita del gioco. È anche possibile che lo studio possa mostrare di più del gioco nel prossimo futuro. Rockstar ha annunciato ufficialmente Grand Theft Auto VI lo scorso dicembre, il che significa che stiamo per compiere un anno dal debutto del primo trailer.

Non c’è alcuna conferma da parte di Rockstar quando mostrerà altro gameplay o parlerà di più delle meccaniche di gioco e di altre caratteristiche. Tuttavia, avrebbe senso per lo studio presentare di più del gioco ai giocatori a dicembre di quest’anno. Mentre il gioco era stato inizialmente annunciato con una data di uscita nel 2025, hanno iniziato a diffondersi voci secondo cui potrebbe essere stato posticipato fino al 2026. Il proprietario di Rockstar, Take-Two, ha successivamente confermato che il gioco ha un’uscita pianificata per l’autunno del prossimo anno .

