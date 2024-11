Nintendo conferma la compatibilità dei giochi Switch con Switch 2

Nintendo deve ancora rivelare Switch 2 , ma è sicuramente in arrivo con un’uscita pianificata per l’inizio del 2025, e c’è una domanda che molti di coloro che hanno intenzione di acquistare la console si sono posti, se Switch 2 sarà compatibile o meno con i vecchi giochi Switch. Questa è una domanda che è rimasta senza risposta da quando Nintendo ha riconosciuto che stava arrivando una nuova console Nintendo.

Anche prima di allora, c’erano discussioni che ruotavano attorno alla possibilità di giocare ai giochi Switch sulla prossima console. Questo vale il doppio per tutti i giochi che sono stati rilasciati di recente, poiché le persone potrebbero impiegare un po’ di tempo per finire un gioco e potrebbero essere interessate a giocarci sul nuovo hardware, se possibile. C’è anche un altro fattore a cui pensare. I giochi che sono rilasciati su Switch ma sono abbastanza vicini alla versione Switch 2 da poter ottenere una versione aggiornata.

In quel caso, decidi di acquistare la versione Switch 2 o la versione Switch? Soprattutto se la versione Switch non fosse compatibile con la nuova console. Se scegli la seconda, ti escludi dal gioco finché non esce Switch 2. Anche in quel caso, dovresti aspettare una nuova versione di quel gioco. Ma questo non sarà più un problema che le persone dovranno considerare.

Nintendo Switch 2 sarà compatibile con i vecchi giochi Switch

La notizia di questa conferma arriva dai risultati finanziari del secondo trimestre di Nintendo (tramite The Verge e Kotaku ) in cui Nintendo discute di molti dei suoi successi in questo anno fiscale oltre al futuro di Nintendo. Verso la fine di questo rapporto fiscale, il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa nota che “fino a Nintendo Switch, non c’era un modo semplice per far sì che le cronologie di acquisto e di gioco dei consumatori venissero trasferite attraverso le generazioni di piattaforme. Di conseguenza, il nostro rapporto con i consumatori si è interrotto quando è stato acquistato un nuovo sistema”.

Switch è stato un enorme successo per Nintendo sin dal suo lancio. Una parte importante di ciò è stata la capacità di Switch di essere sia una console domestica che un sistema portatile. Nintendo vuole mantenere in buone condizioni il suo rapporto con i consumatori. La possibilità di giocare ai giochi Nintendo Switch sul prossimo sistema avrà un ruolo importante in questo. Così come la possibilità di trasferire gli account Nintendo Switch

Inoltre, Furukawa afferma che ci saranno altre informazioni da condividere sul prossimo successore di Switch in un secondo momento. Ciò includerà dettagli sulla compatibilità confermata con il gioco Switch.

Oltre 100 milioni di persone hanno giocato a Nintendo Switch

A parte i pochi commenti sul successore di Switch, Nintendo ha parlato molto di Switch e di come sia diventato una parte così importante della vita delle persone. Le persone erano così incuriosite e felici dell’idea di una console domestica che potesse essere giocata fuori casa che Nintendo Switch è passata gradualmente dall’essere una per famiglia a una per persona in molte situazioni. Nintendo ha anche confermato che sono state vendute 146 milioni di unità Switch nel corso della vita della console. Oltre a 1,3 miliardi di unità di software Nintendo Switch al 30 settembre 2024.

Dal lancio di Nintendo Switch, oltre 100 milioni di persone hanno giocato con esso. Nintendo nota anche che ci sono 34 milioni di membri di Nintendo Switch Online. Questo servizio è legato all’account Nintendo e passerà a Switch 2. O qualunque sia il suo nome effettivo. Nintendo afferma che ha ancora in programma di svelare il nuovo hardware prima di aprile 2025.

VIA