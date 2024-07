7 motivi per cui dovresti acquistare il Galaxy Ring invece di un Galaxy Watch

Il Galaxy Ring è più facile da indossare e trasportare

Gli smartwatch sono semplicemente troppo ingombranti per l’uso quotidiano

A differenza dei migliori smartwatch Android , gli smart ring sono più facili da indossare e trasportare. Hanno un design leggero (il Galaxy Ring pesa solo fino a 3 grammi) e non aggiungono volume o peso al polso, cosa che molte persone trovano problematica con gli smartwatch.

Nel frattempo, un anello intelligente resta al tuo dito tutto il giorno senza interferire con la maggior parte delle attività. Puoi indossarne uno sotto la doccia, andare a nuotare, andare in spiaggia, allenarti e fare quasi tutto senza togliertelo. E la parte migliore è che tiene traccia della tua salute 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza alcun input manuale.

Monitoraggio della salute sempre attivo

Il monitoraggio della salute è semplice con un anello intelligente

Il Galaxy Ring è dotato di numerosi sensori di salute e, poiché puoi indossarlo per gran parte della giornata, monitorare la salute è molto più semplice. Mentre gli smartwatch hanno sensori più grandi e precisi, un anello intelligente offre più comodità per il monitoraggio continuo.

Che sia per stanchezza o per altri motivi, devi togliere lo smartwatch ad un certo punto della giornata, ma l’anello offre un monitoraggio della salute 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e può monitorare quasi le stesse cose di uno smartwatch.

Monitorare il sonno è più semplice con Galaxy Ring

Rimani aggiornato sui tuoi ritmi di sonno

Gli smartwatch non sono il dispositivo tecnologico più comodo da indossare per monitorare il sonno. D’altra parte, monitorare il sonno è molto più semplice con un anello intelligente poiché non aggiunge volume o peso alla mano. Infatti, il Galaxy Ring è dotato di diverse funzionalità per monitorare vari aspetti del sonno, tra cui le fasi del sonno (leggero, profondo, REM), la latenza del sonno e la qualità complessiva del sonno.

Il Ring ha una durata della batteria più lunga

Fino a una settimana con una singola carica

Proprio come i nostri smartphone, i dispositivi indossabili intelligenti hanno bisogno di essere ricaricati di tanto in tanto: dopotutto sono alimentati da una batteria. Mentre il Galaxy Watch Ultra offre fino a quattro giorni di durata della batteria con una singola carica (in modalità di risparmio energetico), il Galaxy Ring batte lo smartwatch e offre fino a una settimana di durata della batteria con una singola carica, nonostante abbia un fattore di forma più piccolo. .

Quindi, se stai cercando un dispositivo indossabile che non devi collegare ogni notte, il Galaxy Ring è la soluzione migliore.

Puoi caricare il Galaxy Ring mentre sei in movimento

Ricarica sempre e ovunque

Un altro vantaggio del Galaxy Ring rispetto al Galaxy Watch è il suo meccanismo di ricarica. Per quest’ultimo dovrai utilizzare il disco di ricarica fornito nella confezione. E sebbene si attacchi magneticamente per evitare che l’orologio cada durante la ricarica, non corrisponde al comodo meccanismo di ricarica del Galaxy Ring.

Vedi, il Galaxy Ring si carica quasi come fanno gli auricolari wireless e viene fornito con una custodia di ricarica. Metti l’anello nella custodia per caricarlo, che ha una sezione rialzata per tenere l’anello in posizione e LED che mostrano lo stato di carica. Anche la custodia stessa è dotata di una batteria, che consente di caricare l’anello fino a una volta e mezza senza ricaricare la custodia. Quando necessario, la custodia si ricarica tramite una porta USB-C per comodità.

È resistente quasi quanto il Galaxy Watch Ultra

Più durevole di quanto pensi

Nonostante le sue dimensioni ridotte e l’aspetto delicato, il Galaxy Ring è sorprendentemente resistente, eguagliando (più o meno) i livelli di durabilità del Galaxy Watch Ultra. Ha un rivestimento esterno in titanio e viene fornito con un grado di resistenza alla polvere e all’acqua IP68 e 10 ATM. Ciò significa che l’anello può resistere fino a 1,5 metri di acqua per un massimo di 30 minuti, rendendolo perfettamente adatto per l’uso quotidiano, con la pioggia o con il sole.

Tieni traccia della tua salute indossando un classico orologio analogico

Rimani in salute senza sacrificare il tuo stile

