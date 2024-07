Galaxy Ring funziona con qualsiasi telefono Android, potrebbe presto supportare iOS

Il nuovo e rivoluzionario anello intelligente di Samsung , il Galaxy Ring , è compatibile con smartphone Android non Samsung. Puoi usarlo con telefoni Android di qualsiasi altra marca, anche se devi creare un account Samsung gratuito. L’azienda potrebbe anche aggiungere il supporto per gli iPhone in un secondo momento.

Il Samsung Galaxy Ring funziona con qualsiasi telefono Android

Lanciato insieme al Galaxy Z Fold 6 e Flip 6 all’inizio di questo mese, il Galaxy Ring è un rivoluzionario dispositivo indossabile di Samsung. Il piccolo gadget che si adatta al tuo dito è un monitoraggio quotidiano completo della salute e del fitness. Vanta una vasta gamma di funzionalità per informarti sulle tue statistiche di salute in modo da poter fare scelte migliori. L’anello è sostanzialmente meno invadente di uno smartwatch ma offre sostanzialmente le stesse funzionalità.

Durante l’evento di lancio del 10 luglio, Samsung ha fatto sembrare che il Galaxy Ring funzionasse solo con i suoi telefoni. Le pagine ufficiali dei prodotti e i materiali di marketing implicavano lo stesso. Da nessuna parte l’azienda ha menzionato la sua compatibilità con i telefoni Android di altri marchi, almeno non in modo abbastanza chiaro perché i consumatori possano capirlo. Non sorprende che alcuni recensori abbiano creduto alla sua parola e non si siano preoccupati di testare l’anello con telefoni non Samsung.

Tuttavia, lo YouTuber M. Brandon Lee ha scoperto che il Galaxy Ring funziona perfettamente con il loro telefono Nothing . Ciò significa che dovrebbe essere compatibile con qualsiasi altro telefono Android, indipendentemente da chi lo ha realizzato. Come sui dispositivi Galaxy, è necessario installare l’app Galaxy Wearable, connettere il dispositivo indossabile al dispositivo tramite Bluetooth e seguire il processo di configurazione per renderlo operativo. Probabilmente avrai bisogno anche di Samsung Health e SmartThings.

Queste app richiedono l’accesso con un account Samsung. Se non ne hai già uno, puoi creare un nuovo account gratuitamente in un batter d’occhio. Vale la pena notare che alcune funzionalità potrebbero non essere compatibili con telefoni non Samsung , in particolare funzionalità basate sull’intelligenza artificiale come il punteggio energetico e i consigli sulla salute . Queste funzionalità del Galaxy Ring si basano sull’intelligenza artificiale Galaxy dell’azienda disponibile su telefoni, tablet e dispositivi pieghevoli di punta.

Samsung potrebbe aggiungere il supporto per iPhone all’anello in un secondo momento

Durante i briefing con i media e le sessioni di domande e risposte sul Galaxy Ring, Samsung non ha detto esplicitamente che l’anello non supporterà gli iPhone. Invece, ha affermato di non avere alcuna notizia sul supporto iOS per il dispositivo indossabile in quel momento. Un insider del settore afferma che “originariamente era stato detto che ci sarebbe stato il supporto iOS , anche se non necessariamente al momento del lancio”. Sembra che Samsung abbia intenzione di entrare nell’ecosistema iOS con il Galaxy Ring. Speriamo che non ci vorrà molto per pubblicare questo tanto atteso aggiornamento.