OnePlus Open: tutto quello che devi sapere

OnePlus ha finalmente annunciato il suo primo smartphone pieghevole, OnePlus Open. Il telefono è stato annunciato a ottobre, dopo numerose indiscrezioni, fughe di notizie, teaser ufficiali… e persino un ritardo. Questo smartphone ha lo stesso aspetto dell‘OPPO Find N3 e condivide le stesse specifiche di quel dispositivo. Ne parleremo più avanti, però. OnePlus ha fatto davvero del suo meglio per includere specifiche top di gamma all’interno di questo smartphone, mantenendolo il più leggero e sottile possibile. Oltre a ciò, il dispositivo offre una configurazione della fotocamera davvero potente e molto altro ancora. In questo articolo condivideremo quante più informazioni utili possibili su OnePlus Open, comprese le sue specifiche, i dettagli sulla disponibilità, le caratteristiche principali e molto altro ancora. Allora veniamo al dunque, cominciando dalle sue specifiche.

Specifiche OnePlus Open

Come già detto nell’introduzione, OnePlus Open ha una serie di specifiche immensamente potenti . OnePlus ha incluso i componenti più recenti e migliori all’interno di questo dispositivo. Cominciamo con il SoC, fornito da Qualcomm. Lo Snapdragon 8 Gen 2 alimenta questo smartphone, il miglior processore che Qualcomm ha da offrire al momento. OnePlus ha abbinato quel processore a 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0. Non solo offre molta RAM e spazio di archiviazione, ma è la RAM e lo spazio di archiviazione più veloci e moderni sul mercato.

Display a 120 Hz estremamente luminosi

Il telefono è dotato di due display, entrambi i più luminosi del settore. Il display principale misura 7,82 pollici, mentre quello esterno misura 6,31 pollici. Il primo ha una risoluzione di 2440 x 2268, mentre il secondo ha una risoluzione di 2484 x 1116. Questi due pannelli sono immensamente simili in termini di specifiche, anche se uno è pieghevole e l’altro no. Entrambi i display possono arrivare fino a 2.800 nit di luminosità di picco, mentre entrambi sono display AMOLED LTPO con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Questi pannelli supportano i contenuti HDR10+ e anche Dolby Vision. Entrambi sono certificati TUV Rheinland, hanno ‘Intelligent Eye Care’. Il display principale ha UTG (Ultra Thin Glass) nella parte superiore, mentre il pannello esterno è dotato di protezione “Ceramic Guard”.

All’interno di questo telefono si trova una batteria da 4.805 mAh, beh, due batterie (3.295 mAh + 1.510 mAh) che formano questa capacità della batteria. Il telefono supporta la ricarica SuperVOOC da 67 W e il caricabatterie è incluso. Può essere completamente caricato in soli 42 minuti. La ricarica wireless non è però inclusa. Qui è presente uno scanner per impronte digitali laterale, mentre è supportata anche la scansione facciale. È incluso anche il supporto Bluetooth 5.3, e lo stesso vale per Wi-Fi 6 e USB 3.1 (Type-C). Il telefono include anche altoparlanti “Reality” con supporto Dolby Atmos. Quelli sono tre altoparlanti, in realtà.

Configurazione potente della fotocamera con il sensore della fotocamera LYTIA di Sony

Le fotocamere sono uno dei principali punti di forza di questo smartphone. La fotocamera principale è un’unità da 48 megapixel (sensore CMOS LYTIA T-808 di Sony, apertura f/1.7, FoV a 85 gradi, dimensione pixel 1,12um, obiettivo 7P, OIS, EIS). È inclusa anche una teleobiettivo da 48 megapixel (sensore Sony IM581, dimensione pixel 0,8um, obiettivo 6P, EIS, apertura f/2.2, FoV a 114 gradi, macro). L’ultima fotocamera sul retro è un teleobiettivo periscopico da 64 megapixel (sensore OV64B, zoom ottico 3x, zoom nel sensore 6x, zoom digitale 120x, dimensione pixel 0,7um, obiettivo 4P, OIS, EIS, apertura f/2,6, 33,4 -grado FoV).

Sul display principale troverai una fotocamera selfie da 32 megapixel (apertura f/2.4, FoV di 88,5 gradi, dimensione pixel di 0,7um, EIS, obiettivo 5P), mentre sul display esterno si trova un’unità da 20 megapixel (f /2.2, FoV a 91 gradi, EIS, dimensione pixel di 0,7um, obiettivo 4P). Il telefono è disponibile nei modelli Emerald Dusk (retro in vetro) e Voyager Black (pelle vegana). Entrambi sono sempre alti 153,4 mm. Sono inoltre larghi 143,1 mm quando aperti e 73,3 mm quando piegati. Il loro spessore è diverso, però. Il modello Emerald Dusk misura 5,8 mm quando piegato e 11,7 mm quando aperto. La variante Voyager Black, invece, misura 5,9 mm quando piegata e 11,9 mm quando aperta. Inoltre non pesano allo stesso modo. Il modello Emerald Dusk pesa 245 grammi, mentre la variante Voyager Black pesa 239 grammi.

In quali colori è disponibile OnePlus Open?

OnePlus Open è disponibile in due varianti di colore, Emerald Dusk e Voyager Black. La differenza di colore tra loro, però, non è l’unica. Il modello Emerald Dusk è verdastro e viene fornito con una piastra posteriore in vetro. La variante Voyager Black è nera con una combinazione grigio scuro e viene fornita con una piastra posteriore in pelle vegana. Il modello in vetro è leggermente più pesante e leggermente più sottile. Vale anche la pena notare che in Europa sarà disponibile solo la variante Voyager Black.

Qual è la differenza tra OnePlus Open e OPPO Find N3?

OnePlus Open e OPPO Find N3 sono, dal punto di vista hardware, smartphone identici. L’unica differenza che noterai è nel marchio e nei colori. Il primo ha il logo di OnePlus, mentre il secondo ha il logo di OPPO. Il Find N3 è disponibile nei colori nero e oro, mentre OnePlus Open è disponibile nelle varianti di colore nero e verde. Tutto il resto è uguale, anche gli interni e le misurazioni identici.

Quali sono i principali punti di forza di OnePlus Open?

OnePlus Open ha molto da offrire, come ho già detto più volte finora. Le sue specifiche sono potenti, ma tutto ciò è ben collegato al software. In questa sezione cercheremo di evidenziare alcune delle caratteristiche più importanti del dispositivo. Quindi andiamo avanti.

Snapdragon 8 Gen 2

OnePlus Open è alimentato dal SoC Snapdragon 8 Gen 2, il miglior chip che Qualcomm ha da offrire al momento. Abbiamo visto questo chip in tantissimi smartphone di punta quest’anno e praticamente non delude mai. Non solo è immensamente potente, ma ha anche un’eccellente efficienza energetica. OnePlus sostanzialmente non avrebbe potuto scegliere un processore migliore da includere nel suo primo smartphone pieghevole.

RAM e spazio di archiviazione più recenti e migliori

OnePlus ha optato per 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria flash UFS 4.0 per questo dispositivo. Non solo ha molta RAM e spazio di archiviazione così com’è, ma è la RAM e lo spazio di archiviazione più veloci ed efficienti sul mercato. Questa è l’unica variante che l’azienda venderà, tuttavia non è possibile ottenere un modello con meno RAM o spazio di archiviazione. Tieni presente che anche lo spazio di archiviazione non è espandibile.

I display più luminosi del settore

OnePlus Open ha due display ed entrambi sono i più luminosi del settore. Entrambi possono raggiungere i 2.800 nit di luminosità al massimo. Ma non è tutto. Entrambi questi pannelli sono display LTPO AMOLED e hanno una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz. Sono supportati i contenuti HDR10+, mentre entrambi i display offrono anche il supporto Dolby Vision. Il pannello principale è dotato di UTG (vetro ultra sottile), mentre il pannello di copertura è protetto da una “protezione in ceramica”. Entrambi i pannelli sono anche estremamente nitidi.

Configurazione con triplo altoparlante

OnePlus Open viene fornito con altoparlanti “Reality”. Il telefono include tre altoparlanti e ha il supporto Dolby Atmos. Questa configurazione dovrebbe essere in grado di fornire un’eccellente uscita audio, migliore di quella che potresti ottenere praticamente su qualsiasi smartphone con una configurazione a doppio altoparlante. Dovremo aspettare e vedere, però, ma sulla carta sembra promettente.

Fotocamere

OnePlus Open ha un set di fotocamere davvero potente. Il dispositivo include una fotocamera principale da 48 megapixel, con sensore CMOS LYTIA T808 ‘Pixel Stacked’ di Sony. La parte “Pixel Stacked” sta per tecnologia “Dual-Layer Transistor Pixel”. Anche la fotocamera ultrawide del telefono sembra estremamente promettente e può essere utilizzata anche per scatti macro. C’è anche un teleobiettivo periscopico da 64 megapixel con zoom fino a 120x. Questo telefono sarà facilmente in competizione per la migliore fotocamera su uno smartphone pieghevole. Tieni presente che qui è inclusa anche l’esperienza di Hasselblad.

Più leggero della concorrenza

OnePlus Open potrebbe non essere il pieghevole a libro più leggero sul mercato, ma è uno dei più leggeri. Il modello Emerald Dusk del telefono pesa 245 grammi, mentre il modello Voyager Black pesa solo 239 grammi. Ciò lo rende molto più leggero del Pixel Fold (283 grammi) e del Galaxy Z Fold 5 (253 grammi). Nonostante sia leggero, non è esattamente più piccolo della concorrenza. In effetti, ha display più grandi di entrambi gli altri telefoni elencati qui.

Aggiornato il 7 marzo 2024:

OnePlus Open ha iniziato a ricevere l’aggiornamento Android 14 tecnicamente all’inizio di febbraio. Il fatto è che l’aggiornamento era disponibile per gli utenti che facevano parte del programma di test Closed Beta e Open Beta in India. Bene, l’aggiornamento ora sta lentamente arrivando a tutti gli altri. Se possiedi il telefono, l’aggiornamento ti verrà distribuito nel prossimo futuro, se non lo è già stato.

Cosa c’è di nuovo nell’aggiornamento? Bene, oltre ai normali vantaggi di Android 14, OxygenOS 14 aggiunge anche un sacco di nuove cose. Esaminiamo le aggiunte più importanti. OnePlus ha aggiunto Aqua Dynamics con questo aggiornamento. Questo è un nuovo modo di interagire con le “forme in trasformazione”. Ti consente di visualizzare le informazioni aggiornate a colpo d’occhio.

Aggiornato il 3 aprile 2024:

Dopo l’aggiornamento OxygenOS 14 basato su Android 14 iniziato circa un mese fa, i dispositivi OnePlus Open ricevono ora un nuovo aggiornamento basato su Android 14 . Questo è in realtà un aggiornamento davvero robusto, poiché pesa quasi 800 MB. Ha iniziato a diffondersi in India, ma si prevede che si diffonderà molto presto in Europa e negli Stati Uniti. Questo aggiornamento non porta solo una nuova patch di sicurezza, ma anche nuove funzionalità, miglioramenti della fotocamera e altro ancora.

Aggiornato il 6 agosto 2024:

Un nuovo aggiornamento è ora disponibile per OnePlus Open. Questo aggiornamento è contrassegnato come CPH2551_14.0.0.820(EX01). È basato su Android 14 e su questa OxygenOS 14 che stiamo guardando qui, ovviamente. Innanzitutto, questo aggiornamento fornisce una nuova patch di sicurezza al telefono. Una patch di sicurezza Android per luglio 2024. Oltre a ciò, nel registro delle modifiche che puoi vedere di seguito sono state annotate alcune modifiche al sistema.

