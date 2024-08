Anteprima Samsung Galaxy S25: data di rilascio, specifiche, prezzo e altro

L’arrivo della serie Samsung Galaxy S25 è previsto per l’inizio del 2025 e il Galaxy S25 è il modello base in questa equazione. Ancora una volta, dovremmo vedere tre dispositivi come parte della serie, Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. Al momento in cui scrivo questo articolo è ancora molto presto e l’arrivo di questi telefoni è piuttosto lontano. Tuttavia, prepareremo l’articolo, parleremo di ciò che (pensiamo di) sapere finora e cercheremo di colmare le lacune.

Finora sono emerse alcune informazioni, nonostante sia ancora molto presto. Si prevedono alcuni cambiamenti, anzi, probabilmente ne vedremo parecchi rispetto allo scorso anno… almeno per quanto riguarda il modello vanilla. Questa è la variante su cui ci concentreremo qui. Detto questo, veniamo al dunque.

Quando uscirà il Samsung Galaxy S25?

Considerando che è ancora presto, non abbiamo ancora una stima della data di uscita del Galaxy S25. Tuttavia, la serie Galaxy S24 è stata lanciata il 17 gennaio, mentre la serie Galaxy S23 è arrivata il 1 febbraio. È lecito ritenere che la serie Galaxy S25 verrà lanciata nel primo trimestre del 2025. In realtà ci aspettiamo che arrivino a gennaio, più o meno nello stesso periodo la serie Galaxy S24 ha fatto quest’anno. Quindi o all’inizio di gennaio o a metà gennaio. Sì, tutti e tre gli smartphone verranno lanciati contemporaneamente.

Quali modelli stanno arrivando?

Quasi sicuramente arriveranno tre dispositivi della serie Galaxy S25, Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. Tenendo questo in mente, non abbiamo ancora dettagli sulla RAM e sulle configurazioni di archiviazione o qualcosa del genere. Non siamo nemmeno sicuri che quei tre telefoni arriveranno, ma tutto punta in quella direzione. Riteniamo inoltre che Samsung manterrà anche i nomi Vanilla, Plus e Ultra. Una voce suggerisce addirittura che potremmo ottenere solo modelli alimentati da Exynos, senza le varianti Snapdragon, il che è interessante, anche se probabilmente non vero. È probabile che vedremo sia la variante Exynos che quella Snapdragon Galaxy S25 , come suggeriscono recenti indiscrezioni.

Come sarà il Samsung Galaxy S25?

Samsung utilizza lo stesso linguaggio di design ormai da anni. Molte persone pensano che sia giunto il momento di cambiare e potrebbe finalmente arrivare con la serie Galaxy S25. Un recente rapporto, che parlava specificamente del Galaxy S25, affermava chiaramente che sarebbe in arrivo un design diverso , mentre un’altra voce indicava una profonda revisione per il modello “Ultra” . Un’altra voce diceva che il Galaxy S25 Ultra sarà più sottile e più curvo . Si dice anche che l’unità più potente della serie sia caratterizzata da un design unico del telaio asimmetrico . Tuttavia, l’azienda probabilmente manterrà una struttura in metallo + vetro su tutti i modelli.

Oltre a ciò, è stato detto che sul telefono sarebbe stato utilizzato un display più grande. Invece di un pannello da 6,2 pollici, l’azienda dovrebbe utilizzare un display da 6,36 pollici sul telefono. La dimensione del display è la stessa offerta dallo Xiaomi 14. Ciò renderà il telefono più grande, ma comunque piuttosto compatto. Tuttavia, non siamo sicuri di cosa significhi per i modelli “Plus” e “Ultra”. Il display del Galaxy S24 Ultra non può diventare molto più grande senza superare seriamente la norma, è già enorme. Forse questo aumento di dimensioni riguarderà solo il Galaxy S25 o i modelli Galaxy S25 e Galaxy S25 Plus.