Un insider popolare di Apple suggerisce che i Mac M4 potrebbero essere lanciati la prossima settimana

Apple ha presentato silenziosamente l’iPad Mini 7 la scorsa settimana tramite un comunicato stampa. Sembra che il gigante di Cupertino si stia preparando a lanciare presto alcuni nuovi prodotti. Questi potrebbero includere MacBook Pro di diverse dimensioni alimentati da diversi chip della serie M4. Per tenervi aggiornati, un video di unboxing trapelato di recente di un MacBook Pro M4 da 14 pollici ha già fornito alcuni dettagli chiave dell’hardware aggiornato. Ora, sembra che Apple potrebbe lanciare i nuovi Mac M4 già dalla prossima settimana .

Mark Gurman suggerisce che Apple potrebbe lanciare i Mac M4 la prossima settimana

La notizia arriva dal famoso Apple Insider, Mark Gurman, che di recente ha utilizzato il suo account X per fornire una tempistica precisa per il lancio dei MacBook M4. In un recente post su X , Gurman scrive “Settimana impegnativa per Apple la prossima settimana: Apple Intelligence lunedì, poi lancio del Mac M4, poi risultati finanziari giovedì”.

Come potete vedere, una parte del post recita “M4 Mac Launch“. Ciò suggerisce che i nuovi MacBook alimentati da chip M4 potrebbero arrivare già la prossima settimana. Non dimentichiamo che Gurman non ha menzionato le date esatte per il lancio dei Mac M4.

In un altro post, Gurman ha detto che Apple sta invitando giornalisti e creatori di contenuti per un’esperienza pratica mercoledì prossimo a Los Angeles. Pertanto, ritiene che Apple potrebbe annunciare i nuovi Mac M4 la prossima settimana, prima di mercoledì.

Potrebbe arrivare anche un nuovo Mac Mini con due porte USB-C frontali

In notizie correlate, un noto leaker Sonny Dickson ha affermato che un nuovo Mac Mini potrebbe arrivare questa settimana. Vale la pena notare che il nuovo Mac Mini potrebbe essere dotato di opzioni di chip M4 e M4 Pro e anche di due porte USB-C frontali. Poiché le affermazioni di Dickson relative all’hardware sono state inaccurate in passato, consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze.

Inoltre, Apple potrebbe anche lanciare altri prodotti, tra cui un iMac aggiornato con il chip M4. Il tempo ci dirà quando il gigante tecnologico di Cupertino lancerà questi prodotti. Ma le recenti indiscrezioni hanno sicuramente eccitato un po’ di più le cose.

