Nuova possibile data per Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 ha avuto diverse voci su tutto, dalla data di lancio alle specifiche, e l’ultima voce suggerisce che Nintendo potrebbe voler lanciare la nuova console a giugno. Ciò porrebbe il lancio di Nintendo Switch 2 qualche mese dopo quanto inizialmente sospettato da precedenti voci. La maggior parte delle quali più di recente ha guardato a marzo o inizio aprile.

Nintendo deve ancora svelare la console o qualsiasi cosa sulla sua data di uscita esatta. Ha tuttavia confermato che non lancerà il successore di Switch prima della fine del suo prossimo anno fiscale. Il prossimo anno fiscale di Nintendo terminerà alla fine di marzo 2025. Ciò significa che ci sarebbe voluto almeno aprile prima che la console fosse pronta per arrivare sugli scaffali dei negozi.

Sarebbe stato leggermente più tardi del lancio di Nintendo Switch, ma comunque relativamente vicino a quella tempistica. Ora, con la Switch 2 che si vocifera arriverà almeno due mesi dopo, la prossima console di Nintendo è più vicina a un’uscita a fine primavera.

Oltre al lancio, si vocifera che Nintendo abbia in programma un evento Switch 2 per maggio

Il fatto che Nintendo stia pianificando il lancio per giugno probabilmente non è ciò che i fan Nintendo speravano. Tuttavia, la differenza di fuso orario è solo di un paio di mesi. Quindi non è che l’attesa durerà un altro anno.

Secondo Nintenduo (tramite il podcast Nate the Hate su YouTube e XDA ), recenti chiacchiere del settore hanno affermato che Nintendo sta puntando a fine maggio o giugno per l’uscita della console Switch 2. Questo è un po’ un cambiamento rispetto alle precedenti voci che puntavano a un’uscita a fine marzo o inizio aprile. Nate the Hate afferma che Nintendo sta anche pianificando un evento per la console Switch 2 prima della sua data di lancio. La società sta pianificando che questo evento si svolga a maggio.

L’evento non riguarderà necessariamente la presentazione della console. Le voci non menzionano di cosa riguarderà l’evento specificamente per quanto riguarda Nintendo Switch 2. Quindi è possibile che riguardi i giochi e forse dettagli più generali sulle specifiche.

Nintendo non deve necessariamente lanciare la sua prossima console prima di giugno

Nintendo non ha mai avuto problemi a far emozionare i fan per ciò che verrà. Quindi, anche se un lancio a giugno è più tardi di quanto la maggior parte si aspettasse, probabilmente non diminuirà l’eccitazione.

L’azienda non ha necessariamente bisogno che il lancio avvenga prima di giugno. Nintendo Switch ha diversi nuovi giochi lanciati negli ultimi mesi e ce ne sono ancora più di alcuni in arrivo nei primi mesi del prossimo anno. L’ormai leggermente datato Nintendo Switch ha ancora parecchia energia. E questo senza nemmeno considerare i modelli in edizione speciale che Nintendo ha lanciato nell’ultimo anno. Alcuni dei quali potrebbero essere stati acquisti da parte di nuovi possessori di Switch.

Sarebbe ragionevole che quei consumatori siano ancora abbastanza soddisfatti della console. Quindi Nintendo può probabilmente prendersi il suo tempo e fare il lancio giusto.

