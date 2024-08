Gli acquirenti di Pixel 9 ricevono Google One da 2 TB, Fitbit Premium e YouTube Premium inclusi

La prossima settimana, Google dovrebbe annunciare la serie Pixel 9 in diretta da Mountain View, California. Tuttavia, prima di tale annuncio, possiamo fornirti alcuni dettagli su ciò che riceveranno gli acquirenti per Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold. Secondo il materiale che abbiamo visionato, possiamo confermare che gli acquirenti di Pixel 9 Pro Fold riceveranno un anno del piano Google One AI Premium , come abbiamo già visto trapelare parecchio. Riceveranno inoltre sei mesi di Fitbit Premium e tre mesi di YouTube Premium.

Questi omaggi sono disponibili per coloro che acquistano Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold prima del 31 ottobre 2025. E prima del 31 dicembre 2025 per gli omaggi Fitbit Premium e YouTube Premium. Ciò significa che praticamente per l’intero ciclo di vita della serie Pixel 9 riceverai questi omaggi inclusi.

Possiamo anche confermare il rapporto della scorsa settimana sulle promozioni per Pixel 9 , almeno in Europa. Questi includono un upgrade dello spazio di archiviazione e un bonus di permuta di £ 200, per un valore totale dell’offerta di € 563.

Google vuole che i suoi clienti traggano il massimo vantaggio da Gemini su Pixel 9

Come previsto, Google vuole che ogni cliente Pixel 9 possa sfruttare appieno Gemini sui suoi nuovi dispositivi. Questo è il motivo per cui offre un anno di piano Google One AI Premium gratuitamente con ogni acquisto. Ciò include Gemini Advanced e 2 TB di spazio di archiviazione di Google One, che può essere utilizzato per archiviare Gmail, foto, video, documenti e molto altro. Questo è un valore di $ 19,99 al mese, rendendolo un omaggio piuttosto interessante per i nuovi modelli Pixel 9.

Parlando di Gemini, alimenterà un buon numero di funzionalità della serie Pixel 9, inclusi Pixel Screenshots. Questo è essenzialmente un modo per organizzare meglio i tuoi screenshot e parlare con Gemini in modo colloquiale per trovare cose diverse. Come una password WiFi per il tuo AirBnB o il numero di telefono di qualcuno di cui hai fatto uno screenshot. E non vediamo l’ora di vedere cos’altro ha in serbo Google il 13 agosto.

