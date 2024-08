Ecco la fotocamera Google Pixel 9 Pro Fold emergono presto

I dettagli della fotocamera Fold di Google Pixel 9 Pro sono appena emersi . Sono apparsi nella Camera FV-5 , sotto forma di una sorta di certificazione per il prossimo pieghevole di Google.

Andiamo subito al dunque. Il Google Pixel 9 Pro Fold avrà tre fotocamere sul retro. Ciascuno dei suoi display avrà anche la propria fotocamera. Tieni presente che sono emersi i dettagli per la fotocamera principale e una delle fotocamere frontali.

Vengono visualizzati i dettagli della fotocamera Google Pixel 9 Pro Fold

Per quanto riguarda la fotocamera principale, sarà un’unità da 48 megapixel. Per impostazione predefinita, le immagini verranno ridotte in pixel a 12 megapixel. Avremo anche un obiettivo con apertura f/1.7, mentre saranno supportati sia OIS che EIS. Stiamo osservando una lunghezza focale di 25,5 mm, una gamma ISO da 43 a 17.006 e una risoluzione fotografica massima di 4000 x 3000.

Questi dettagli vanno di pari passo con ciò che Pixel Fold offriva. Aveva anche una fotocamera da 48 megapixel con un obiettivo con apertura f/1.7 e così via. Potremmo guardare una fotocamera identica, ma resta da vedere.

E la fotocamera frontale? Bene, viene menzionata una fotocamera da 10 megapixel con supporto EIS incluso. La fotocamera FV-5 menziona anche un obiettivo con apertura f/2.2, e lo stesso vale per una lunghezza focale di 22,3 mm. Questa fotocamera offrirà un FoV di 77,8 gradi e una risoluzione fotografica massima di 3840 x 2600.

Vale la pena notare che Google Pixel Fold aveva fotocamere da 9,5 MP e 8 MP. La fotocamera FV-5 potrebbe identificare la fotocamera da 9,5 MP come una fotocamera da 10 MP, poiché l’apertura si adatta anche qui. Resta da vedere.

La fonte non ha fornito dettagli sulle restanti due fotocamere sul retro

Ora, la fotocamera FV-5 non ha condiviso i dettagli relativi ai sensori rimanenti. Sulla base di ciò che abbiamo visto finora tramite fughe di notizie e rapporti, tuttavia, il telefono dovrebbe avere una fotocamera ultrawide da 10,5 megapixel e un teleobiettivo da 10,8 megapixel sul retro.

Google Pixel 9 Pro Fold verrà lanciato il 13 agosto, la prossima settimana. Google lo ha confermato. Arriveranno anche Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. Abbiamo molte informazioni esclusive sui prossimi telefoni Pixel 9, quindi dai un’occhiata se desideri saperne di più.

