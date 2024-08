Samsung Galaxy S24 FE avrà display e batteria più grandi rispetto al suo predecessore

Samsung non ha finito di rilasciare telefoni quest’anno. Anche se abbiamo già sentito alcune voci sul prossimo Galaxy S24 FE, ora abbiamo ancora più informazioni sul prossimo smartphone, che prevediamo di lanciare a ottobre.

Samsung offrirà il Galaxy S24 FE in cinque colori: blu, verde, nero, grafite e giallo. L’anno scorso, il Galaxy S23 FE era disponibile nei colori menta, crema, grafite, viola, indaco e mandarino. Indigo e Tangerine sono disponibili esclusivamente dal sito Web di Samsung. Il design rimarrà sostanzialmente lo stesso del Galaxy S23 FE e del Galaxy S24 di inizio anno. Proprio come il suo predecessore, il Galaxy S24 FE sfoggerà un telaio in alluminio e Corning Gorilla Glass Victus+ proteggerà il display.

Sul fronte della fotocamera, in realtà ha quasi le stesse fotocamere del Galaxy Z Fold 6 da $ 1.899 , sorprendentemente. Ciò include una fotocamera principale da 50 megapixel, una fotocamera ultrawide da 12 megapixel e uno zoom ottico 3x da 8 megapixel con una fotocamera selfie da 10 megapixel che è ancora un pugno. Samsung utilizzerà Galaxy AI per ottenere scatti nitidi da lunga distanza, con “AI Zoom”. Tuttavia, non siamo sicuri di quanto sia lontana la distanza dello zoom sul Galaxy S24 FE. Dovrebbe essere simile al Galaxy S23 FE (poiché ha lo stesso obiettivo), che ha uno zoom ibrido 30x.

Galaxy S24 FE avrà probabilmente il miglior display della sua categoria

Samsung dota nuovamente il Galaxy S24 FE di un display da 6,7 ​​pollici a 120 Hz, che avrà una luminosità di picco di 1.900 nit. Anche se non conosciamo ancora i prezzi, prevediamo che si aggiri intorno ai $ 600, il prezzo del Galaxy S23 FE. Quindi, se lo confrontiamo con il display del Galaxy S23 FE che era da 6,4 pollici a 120 Hz con una luminosità di picco di 1.450 nit, è un vero aggiornamento. Un altro concorrente sarebbe il Pixel 8a , che ha un display da 6,1 pollici con luminosità di picco di 2.000 nit e 120 Hz. Quindi Samsung sta schiaffeggiando un display davvero impressionante su questo telefono.

La batteria ha una durata nominale fino a 29 ore di riproduzione video e fino a 78 ore di riproduzione musicale. Questo valore è in aumento rispetto alle 21 e 66 ore rispettivamente del Galaxy S23 FE. Questo grazie alla batteria con capacità di 4.565 mAh del Galaxy S24 FE. Sebbene sia solo leggermente più grande del Galaxy S23 FE, significa che l’Exynos 2400e deve essere molto più efficiente dal punto di vista energetico rispetto all’Exynos 2200 che alimentava il Galaxy S23 FE l’anno scorso.

Galaxy AI arriva anche su Galaxy S24 FE

Come previsto, Samsung porterà Galaxy AI anche sul Galaxy S24 FE. Stiamo vedendo molte delle funzionalità lanciate con Galaxy Z Fold 6, pubblicizzate anche per Galaxy S24 FE. Ciò include Portrait Studio , che utilizza l’intelligenza artificiale generativa per fornire alcune foto di ritratti stilizzati davvero interessanti. Saranno disponibili anche Circle to Search, Generative Edit, Sketch to Image e Live Translate.

Ciò probabilmente significa anche che il Galaxy S24 FE verrà lanciato con One UI 6.1.1 poiché Portrait Studio è disponibile solo su dispositivi Samsung con One UI 6.1.1. Tuttavia, One UI 7 arriverà molto presto , ma sarebbe una grande sorpresa vedere il lancio del Galaxy S24 FE con esso preinstallato.

