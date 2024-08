I rendimenti dei pin Humane AI superano le vendite

Alla fine dell’anno scorso, l’ex designer Apple Imran Chaudhri e l’ex software manager Apple Bethany Bongiorno hanno lanciato uno dei primi dispositivi indossabili con intelligenza artificiale con il loro marchio Humane. La spilla Humane AI da $ 699 non è andata bene e molte recensioni hanno criticato le sue scarse prestazioni.

Humane continua a lottare e ora i rendimenti superano le vendite. Secondo The Verge , nel periodo tra maggio e agosto sono stati restituiti più pin AI di quelli acquistati. Sono stati restituiti così tanti spilli che ci sono solo circa 7.000 unità ancora nelle mani dei consumatori, di cui circa 10.000 inizialmente spedite.

La società ha venduto in totale solo circa 9 milioni di dollari di Pin AI e sta cercando di gestire ritorni per 1 milione di dollari. Humane non può rinnovare i Pin AI restituiti a causa di una limitazione tecnica con la connettività cellulare e le unità restituite sono semplicemente rifiuti elettronici a questo punto.

Humane ha anche dovuto affrontare un problema con la custodia di ricarica del dispositivo, che si è rivelato comportare un rischio di incendio . Humane ha inviato e-mail ai clienti chiedendo loro di smettere di utilizzare l’accessorio custodia di ricarica. Non sono stati forniti rimborsi, ma ai clienti sono stati concessi due mesi gratuiti del servizio di abbonamento Humane.

Humane ha raccolto più di 200 milioni di dollari dagli investitori e aveva pianificato di vendere circa 100.000 spille durante il primo anno, ma le scarse prestazioni sembrano aver affondato il dispositivo. The Verge afferma che i revisori di familiari e amici pre-lancio hanno sollevato preoccupazioni sulla funzionalità del Pin AI, ma è stato lanciato nonostante il feedback.

Un portavoce di Humane ha detto a The Verge che c’erano “inesattezze” nei dati finanziari ottenuti dal sito, ma i dettagli non sono stati forniti. Humane ha affermato che la società rimane “impegnata a sbloccare una nuova era di elaborazione ambientale e contestuale” e che sono stati apportati aggiornamenti software per rispondere al feedback degli utenti.

