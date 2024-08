Disney Plus eliminerà la condivisione delle password a pagamento a settembre

Disney Plus seguirà l’esempio di Netflix implementando un giro di vite sulla condivisione delle password in più regioni a partire da settembre. L’azienda aveva già confermato che stava lavorando a questa misura per il prossimo futuro. Ora, sembra che la Disney prenderà sul serio la questione. Anche gli abbonamenti Disney Plus, Hulu ed ESPN Plus diventeranno più costosi quest’anno.

Sebbene fosse già noto che l’implementazione di un giro di vite sulla condivisione delle password fosse nei piani di Disney Plus, non c’era ancora una tempistica chiara per farlo. La società ha iniziato a testare la misura a giugno solo in alcuni paesi dopo l’annuncio di febbraio. Tuttavia non si sapeva ancora nulla dei piani per il suo lancio mondiale.

Altre regioni riceveranno la repressione sulla condivisione delle password di Disney Plus a settembre

Oggi, il CEO della Disney, Bob Iger, ha parlato con gli investitori durante una teleconferenza sugli utili. Secondo il dirigente, la società inizierà a implementare “sul serio” il sistema di condivisione delle password a pagamento a partire da settembre. Iger non ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda, ma le sue parole danno già un’idea delle intenzioni dell’azienda. Si prevede che la repressione della condivisione delle password di Disney Plus verrà estesa a più regioni e utenti a partire da quel mese.

Non è ancora noto se la società implementerà il giro di vite sulla condivisione delle password a livello globale a settembre o se continuerà con un’implementazione graduale. La dichiarazione di Iger può essere interpretata in diversi modi. Inoltre, non è noto quanto costerà aggiungere ulteriori profili utente al tuo account Disney Plus. Netflix , uno dei rivali diretti del servizio, addebita una tariffa di € 7,99 per ogni utente aggiuntivo sul tuo account.

Iger dice di non essere preoccupato per una potenziale reazione negativa da parte della gente. Infatti, sostiene che la Disney non ha ricevuto “nessuna reazione negativa alle notifiche [di condivisione a pagamento] che sono state inviate e al lavoro che abbiamo già svolto”. Il secondo trimestre del 2024 è stato il primo trimestre redditizio di Disney Plus e la società sta cercando di mantenere questo percorso in futuro.

