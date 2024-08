Esclusivo: questo è il Samsung Galaxy Tab S10 Plus e Ultra

La maggior parte dei dispositivi del 2024 sono già stati annunciati, ma non proprio tutti. Samsung ci offre ancora alcuni dispositivi prima della fine del 2024. Recentemente sono trapelati moltissimi dettagli e rendering del Galaxy S24 FE e ora possiamo mostrarvi alcune immagini di marketing della prossima serie Galaxy Tab S10 di Samsung. A giugno siamo stati anche i primi a pubblicare i render del Galaxy Tab S10 Ultra .

Come si diceva, la serie Galaxy Tab S10 sarà composta solo dai Galaxy Tab S10 Plus e S10 Ultra. Questa volta non ci sarà un’opzione entry level. Questo potrebbe essere riservato agli altri tablet più economici prodotti da Samsung come il Galaxy Tab A, o anche il Galaxy Tab S9 FE dell’anno scorso.

Nell’immagine qui sotto vediamo il Galaxy Tab S10 Plus sulla destra, e lo sappiamo perché non c’è il notch. E sì, purtroppo il notch rimane sull’Ultra. Stiamo esaminando i colori Argento e Grafite qui. L’anno scorso, con la serie Galaxy Tab S9 , Samsung ha offerto la serie solo in Beige e Grafite, quindi saremmo sorpresi di vederli disponibili in più di due colori.

Quando Samsung annuncerà il Galaxy Tab S10?

Si dice che il Galaxy Tab S10 sarà lanciato ad ottobre . Ci aspettiamo che Samsung lo rilasci insieme al Galaxy S24 FE. Ciò sembra probabile, dato che il Galaxy S23 FE è stato lanciato lo scorso ottobre con il Galaxy Tab S9 FE e il Tab S9+ FE. I lanci di ottobre e forse di fine settembre diventeranno una cosa per Samsung, dal momento che continuano ad anticipare il loro evento Unpacked “Autunno”, che si svolgerà a metà luglio di quest’anno.

Inoltre, Galaxy Tab S10 Plus e Galaxy Tab S10 Ultra hanno recentemente ottenuto la certificazione 3C , ovvero la versione cinese della FCC. Ciò in genere significa che il lancio è proprio dietro l’angolo. Questa certificazione ha inoltre rivelato che entrambi i tablet si caricheranno a 45 W. Tuttavia, il caricabatterie non sarà incluso nella confezione, come al solito.

