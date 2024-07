Mancano solo due mesi alla serie iPhone 16: tutto ciò che sappiamo

Apple in genere rilascia la sua nuova serie di iPhone intorno a metà settembre, il che significa che mancano circa due mesi al lancio dell’iPhone 16. Come la serie iPhone 15, la gamma di quest’anno dovrebbe rimanere con quattro modelli: iPhone 16, iPhone 16. Inoltre, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, anche se ci sono molte differenze di design e nuove funzionalità di cui tenere conto.

Per aggiornarti, abbiamo riassunto di seguito le più grandi indiscrezioni sull’iPhone 16 di cui abbiamo parlato finora qui su MacRumors . Per maggiori dettagli, segui i collegamenti o tuffati nelle nostre raccolte dedicate per entrambi i modelli iPhone 16 e iPhone 16 Pro .

1. Display più grandi

Gli iPhone più grandi di sempre

Si dice che l’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max di quest’anno diventeranno più grandi , rispettivamente a 6,27 e 6,86 pollici. Per fare un confronto, l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max sono dotati rispettivamente di display da 6,1 pollici e 6,7 pollici. Le nuove dimensioni del display sarebbero le più grandi mai viste per l’iPhone.

2. Disposizione verticale della telecamera

iPhone 16 e iPhone 16 Plus

I modelli base di iPhone 16 di Apple presenteranno una disposizione verticale della fotocamera con una superficie rialzata a forma di pillola, invece di una disposizione diagonale della fotocamera come l’iPhone 15. Il nuovo bump della fotocamera presenta due anelli separati per le fotocamere Wide e Ultra Wide. Si prevede che il layout verticale della fotocamera consenta la registrazione di video spaziali, che attualmente è limitata ai modelli iPhone 15 Pro.

3. Sostituzioni della batteria

Tutti i modelli iPhone 16

Una voce suggerisce che ‌iPhone 16‌ e iPhone 16 Pro Max saranno dotati di batterie più grandi rispetto ai loro predecessori, ma ‌iPhone 16‌ Plus potrebbe avere una capacità ridotta. Si dice che l’iPhone 16 abbia un aumento del 6% rispetto all’iPhone 15, con l’iPhone 16 Pro Max che ottiene un aumento del 5%. Al contrario, si dice che l’iPhone 16 Plus abbia una capacità ridotta del 9%. D’altra parte, Apple potrebbe anche potenzialmente utilizzare la tecnologia delle batterie sovrapposte per aumentare la densità di energia e prolungare la durata di vita dell’intera gamma.

4. Pulsante Cattura

Nuove funzionalità della fotocamera

Tutti i modelli di iPhone 16 avranno un nuovo ” Pulsante di acquisizione ” dedicato all’attivazione dell’acquisizione di immagini o video. Il pulsante aggiungerà funzionalità come la possibilità di ingrandire e rimpicciolire scorrendo verso sinistra e destra sul pulsante, mettere a fuoco un soggetto con una leggera pressione e attivare una registrazione con una pressione più forte. Il pulsante di acquisizione sarà posizionato nella parte in basso a destra dell’‌iPhone 16 e prenderà il posto dell’antenna mmWave sui modelli ‌iPhone‌ statunitensi, con l’antenna spostata sul lato sinistro del dispositivo sotto i pulsanti del volume e di azione.

5. Aggiornamento dell’obiettivo ultra grandangolare

iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max

Si prevede che i modelli iPhone 16 Pro siano dotati di un obiettivo della fotocamera Ultra Wide da 48 megapixel aggiornato , che dovrebbe consentirgli di catturare più luce, con il risultato di foto migliori quando si scatta in modalità 0,5×, soprattutto in ambienti con scarsa illuminazione. Ciò significa anche che i modelli iPhone 16 Pro dovrebbero essere in grado di scattare foto ProRAW da 48 megapixel in modalità Ultra Wide. Queste foto conservano più dettagli nel file immagine per una maggiore flessibilità di modifica e possono essere stampate in grandi dimensioni. Si dice anche che l’iPhone 16 Pro Max vanti una fotocamera principale più grande grazie a un avanzato sensore Sony IMX903 personalizzato da 48 megapixel.

6. Fotocamera super teleobiettivo

iPhone 16 Pro Max

L’iPhone 16 Pro Max potrebbe essere il primo a disporre di una fotocamera periscopica super teleobiettivo per uno zoom ottico notevolmente maggiore. I teleobiettivi “super” o “ultra” descrivono solitamente fotocamere con una lunghezza focale superiore a 300 mm. L’attuale teleobiettivo è equivalente a un obiettivo da 77 mm, quindi, se accurato, potrebbe esserci un notevole aumento delle capacità di zoom. Le fotocamere super teleobiettivi vengono spesso utilizzate per la fotografia sportiva e di animali selvatici, ma gli sfondi estremamente morbidi che creano le rendono utili anche per la fotografia di ritratti, a condizione che ci sia una distanza sufficiente tra il soggetto e il fotografo.

7. Supporto Wi-Fi più veloce

Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7

Si prevede che i modelli iPhone Pro di Apple del 2024 disporranno del Wi-Fi 7 nei modelli Pro , consentendo il trasferimento di dati simultaneamente sulle bande a 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. Ciò dovrebbe comportare velocità Wi-Fi più elevate, latenza inferiore e connettività più affidabile. Con tecnologie come 4K QAM, si prevede che Wi-Fi 7 offra anche velocità di trasferimento dati massime di oltre 40 Gbps, un aumento di 4 volte rispetto a Wi-Fi 6E. Nel frattempo, si dice che iPhone 16 e iPhone 16 Plus supportino il Wi-Fi 6E , che funziona con la banda a 6 GHz, consentendo velocità wireless più elevate e ridotte interferenze del segnale.

8. Nuovi chip serie A18

Tutti i modelli iPhone 16

Si prevede che il chip A18 Pro di prossima generazione di Apple sarà prodotto con il processo a 3 nm di seconda generazione di TSMC, noto come N3E. Tutti e quattro i modelli di iPhone 16 saranno dotati di chip con marchio A18, secondo alcune indiscrezioni, ma Apple potrebbe comunque distinguere tra i modelli standard e i modelli Pro, anche dando ai chip nomi A18 e A18 Pro separati. È logico che tutti e quattro i modelli ‌iPhone 16‌ abbiano lo stesso chip A18 a causa delle funzionalità di Apple Intelligence destinate a debuttare in iOS 18. Apple Intelligence richiede un chip ad alta potenza affinché le funzionalità AI possano essere eseguite sul dispositivo. Al momento, solo ‌iPhone 15 Pro‌ e Pro Max sono in grado di utilizzare Apple Intelligence.

9. Modem Qualcomm 5G

iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max

Si prevede che Apple utilizzerà l’ultimo modem Snapdragon X75 di Qualcomm nei modelli Pro e Pro Max di quest’anno. Lo Snapdragon X75 include una migliore aggregazione degli operatori e altri progressi tecnologici per velocità di download e upload 5G più elevate rispetto all’X70, utilizzato nei modelli iPhone 15. Il ricetrasmettitore 5G mmWave e sub-6GHz combinato del modem occupa inoltre il 25% in meno di spazio sul circuito stampato e si dice che utilizzi fino al 20% in meno di energia. Si prevede che iPhone 16 e iPhone 16 Plus standard manterranno il modem Snapdragon X70.

10. Lente tetraprisma

iPhone16Pro

Entrambi i modelli di iPhone 16 Pro dovrebbero essere dotati di zoom ottico 5x , attualmente esclusivo dell’iPhone 15 Pro Max. Il sistema di lenti tetraprisma di Apple ha un design “piegato” che gli consente di adattarsi all’interno dello smartphone, consentendo uno zoom ottico fino a 5x e uno zoom digitale fino a 25x. Al contrario, l’attuale iPhone 15 Pro più piccolo è limitato allo zoom ottico fino a 3x, che è in linea con l’iPhone 14 Pro e l’iPhone 14 Pro Max.

11. Tecnologia delle microlenti

OLED più efficiente

Si dice che Apple stia valutando l’ uso della tecnologia micro-lente per mantenere o aumentare la luminosità dei display OLED sui modelli iPhone 16 del prossimo anno riducendone potenzialmente il consumo energetico. MLA funziona utilizzando uno schema uniforme di miliardi di lenti all’interno del pannello che riduce i riflessi interni. Queste lenti deviano il percorso della luce riflessa all’indietro dall’interno del pannello verso lo schermo, il che può servire ad aumentare la luminosità percepita mantenendo lo stesso livello di consumo energetico, oppure a mantenere i livelli di luminosità consumando meno energia rispetto ai pannelli OLED convenzionali a la stessa luminanza.

12. Pulsante di azione

iPhone 16 e iPhone 16 Plus

I modelli iPhone 15 Pro includono un pulsante di azione e, nel 2024, si prevede che il pulsante di azione verrà esteso ai modelli standard di iPhone 16 . Il pulsante di azione utilizzato nella gamma iPhone 16 sarà identico al pulsante di azione di iPhone 15 Pro. Il pulsante Azione, che sostituisce il tradizionale interruttore di disattivazione audio, può eseguire molteplici funzioni come l’attivazione della torcia, l’accensione della fotocamera, il lancio di un collegamento, l’attivazione o la disattivazione di una modalità di messa a fuoco, l’utilizzo di Translate, l’attivazione/disattivazione della modalità silenziosa e altro ancora.

13. Ricarica rapida da 40 W e MagSafe da 20 W

Entrambi i modelli iPhone 16 Pro

Secondo una voce ricorrente , iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max supporteranno la ricarica rapida cablata da 40 W e la ricarica MagSafe da 20 W. Al momento, i modelli iPhone 15 e iPhone 15 Pro sono in grado di raggiungere velocità di ricarica di picco fino a 27 W con un alimentatore USB-C appropriato, mentre i caricabatterie MagSafe ufficiali di Apple e di terze parti autorizzate possono caricare in modalità wireless i modelli iPhone 15 fino a 15 W. Si prevede che l’incremento della ricarica bilancerà e migliorerà il problema dell’aumento del tempo di ricarica causato dall’aumento della capacità della batteria.

14. Microfono aggiornato

Siri potenziato

Si dice che Apple stia pianificando un aggiornamento significativo al microfono dell’iPhone 16 per migliorare la nuova esperienza Siri potenziata dall’intelligenza di Apple , che includerà consapevolezza contestuale, indicizzazione semantica, controllo delle app e consapevolezza sullo schermo. Le ambizioni di Siri AI di Apple faranno molto affidamento su una migliore elaborazione dell’input vocale e si prevede che il nuovo microfono offrirà un rapporto segnale-rumore significativamente migliorato.

15. Nuovo design termico

Calore ridotto

Si dice che Apple stia lavorando su un sistema termico al grafene per la linea ‌iPhone 16‌, mentre i modelli ‌iPhone 16‌ Pro potrebbero aggiungere involucri della batteria in metallo per ridurre il surriscaldamento. Il grafene ha un’elevata conduttività termica, superiore a quella del rame, attualmente utilizzato nei dissipatori di calore degli iPhone. Da qualche tempo Apple deposita brevetti relativi all’utilizzo del grafene per la gestione termica. La mossa potrebbe essere in risposta ai problemi di surriscaldamento ampiamente riscontrati con l’iPhone 15 Pro, che Apple ha risolto tramite un aggiornamento software.

16. Spazio di archiviazione espanso

Entrambi i modelli iPhone 16 Pro

Secondo una voce, l’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max saranno disponibili con il doppio della capacità di archiviazione massima rispetto ai modelli iPhone 15 Pro, aumentando da 1 TB a 2 TB . Si dice che la mossa sia il risultato del passaggio di Apple al flash NAND Quad-Level Cell (QLC) a densità più elevata per i modelli di archiviazione più elevati. L’uso della NAND QLC da parte di Apple potrebbe consentire ad Apple di adattare più spazio di archiviazione in uno spazio più piccolo ed è meno costoso della NAND Triple-Level Cell (TLC), utilizzata dagli attuali iPhone. Lo svantaggio è che QLC ha velocità di lettura e scrittura relativamente più lente.

17. Maggiore memoria

iPhone 16 e iPhone 16 Plus

Si dice che i modelli iPhone 16 e iPhone 16 Plus di Apple dispongano entrambi di 8 GB di RAM , un aumento rispetto ai 6 GB di RAM di iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Una maggiore memoria di lavoro dovrebbe equivalere a prestazioni migliori per il multitasking su iPhone. Apple ha lasciato intendere che è necessaria molta RAM per le funzionalità di Apple Intelligence, quindi forse non è una coincidenza che tutti i dispositivi della linea iPhone 16 avranno almeno 8 GB di RAM.

18. Motore neurale aggiornato

Apprendimento automatico avanzato

Secondo un rapporto taiwanese, i chip A18 di prossima generazione di Apple presenteranno un motore neurale aggiornato con un numero “significativamente” maggiore di core. Un motore neurale aggiornato dovrebbe migliorare le prestazioni delle funzionalità di Apple Intelligence e delle attività di machine learning. I modelli di Apple da iPhone 12 a iPhone 15 includono tutti un Neural Engine a 16 core. Nonostante nessuna differenza nel numero di core tra generazioni, Apple è comunque riuscita a migliorare le proprie prestazioni nei modelli successivi.

19. Tecnologia con cornice ultrasottile

Dimensioni di visualizzazione massimizzate

Secondo una voce , Apple prevede di massimizzare le dimensioni del display sulla serie iPhone 16 utilizzando una nuova tecnologia con cornice ultrasottile . Apple utilizzerà la tecnologia BRS (Border Reduction Structure) per ridurre al minimo la cornice nella parte inferiore del display. BRS ottiene questo risultato arrotolando il cablaggio interno in rame in un pacchetto più compatto. Secondo quanto riferito, Apple prevede di applicare la tecnologia di visualizzazione senza bordi a tutti e quattro i modelli di iPhone 16, ma i modelli Pro avranno le cornici più sottili di qualsiasi smartphone , battendo lo spessore dei bordi dello schermo anche dei suoi ultimi dispositivi iPhone 15 Pro.

20. Nuova finitura in titanio lucido

iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max

Secondo una voce , Apple utilizzerà un processo di finitura migliorato per il telaio in titanio sui modelli iPhone 16 Pro . Il nuovo processo renderà presumibilmente l’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max più lucidi rispetto ai modelli iPhone 15 Pro, che hanno una finitura spazzolata. Il processo di produzione migliorato si tradurrà in un aspetto lucido più simile al materiale in acciaio inossidabile fortemente lucidato utilizzato nei precedenti iPhone Pro. Tuttavia, la nuova finitura in titanio sarà meno soggetta ai graffi rispetto all’acciaio inossidabile.

21. Riduzione del riflesso dell’obiettivo

Meno artefatti fotografici

Si dice che Apple stia testando una nuova tecnologia di rivestimento ottico antiriflesso per le fotocamere dei suoi iPhone che potrebbe migliorare la qualità delle foto riducendo artefatti come lens flare e ghosting. Apple prevede di introdurre nuove apparecchiature per la deposizione di strato atomico (ALD) nel processo di produzione delle lenti della fotocamera dell’iPhone per applicare il rivestimento. I materiali applicati con ALD possono anche proteggere dai danni ambientali il sistema di obiettivi della fotocamera senza compromettere la capacità del sensore di catturare la luce in modo efficace.

22. Nuovi colori

Tutti i modelli iPhone 16

Si prevede che iPhone 16 Pro e ‌iPhone 16 Pro‌ Max saranno disponibili in nero, bianco o argento, grigio o “titanio naturale” e rosa. Ciò suggerisce che l’opzione Blue Titanium dell’iPhone 15 Pro verrà interrotta e sostituita con un nuovo colore rosa. Nel frattempo, si dice che ‌iPhone 16‌ e ‌iPhone 16‌ Plus saranno disponibili in nero, verde, rosa, blu e bianco. Rispetto all’iPhone 15, ciò significa che il bianco sostituirà il giallo, mentre gli altri colori rimarranno gli stessi.

