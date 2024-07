Apple rilascia la prima beta pubblica di macOS Sequoia con il mirroring di iPhone e altro ancora

Apple ha rilasciato oggi la prima beta di un prossimo aggiornamento di macOS Sequoia al suo gruppo di beta testing pubblico, dando al grande pubblico la possibilità di provare le funzionalità del nuovo sistema operativo prima del suo lancio autunnale. La prima beta pubblica include gli stessi contenuti della terza beta per sviluppatori.

I beta tester pubblici possono scaricare ‌macOS Sequoia‌ dalla sezione Aggiornamento software dell’app Impostazioni di sistema dopo essersi registrati sul sito Web di beta testing di Apple e aver aderito alla beta pubblica nella sezione Aggiornamenti beta.

La funzionalità più importante di ‌macOS Sequoia‌ è iPhone Mirroring, progettato per consentirti di controllare il tuo ‌iPhone‌ dal tuo Mac utilizzando la tastiera e il mouse. Puoi visualizzare le notifiche e utilizzare le app ‌iPhone‌ anche quando il tuo ‌iPhone‌ è nascosto e bloccato e, entro la fine dell’anno, sarai in grado di utilizzare la funzione per trascinare e rilasciare app dal tuo Mac al tuo ‌iPhone‌ e viceversa.

L’affiancamento delle finestre è stato migliorato per rendere più semplice avere più finestre sul tuo Mac nel modo più adatto alle tue esigenze, Safari può riassumere i siti Web e mostrarti i punti salienti e l’app Messaggi supporta la pianificazione dei messaggi e l’utilizzo della funzione Tapback con qualsiasi emoji.

C’è una nuova app Password per gestire password, accessi e passkey, l’ app Foto ha un nuovo design, l’app Note supporta la trascrizione e il riepilogo audio e puoi anche digitare qualsiasi equazione e risolverla automaticamente.

‌macOS Sequoia‌ supporta tutte le nuove funzionalità di Apple Intelligence in arrivo anche su iOS 18 , offrendo tutti i tipi di miglioramenti della qualità della vita. Gli strumenti di scrittura ti aiutano a correggere e perfezionare la tua scrittura su tutte le app, puoi creare immagini uniche con Image Playground e creare le tue emoji con Genmoji. ‌Foto‌ include uno strumento di pulizia per rimuovere le immagini indesiderate e Siri utilizzerà l’intelligenza artificiale per una migliore comprensione del linguaggio e pertinenza contestuale. ‌Siri‌ sarà anche in grado di consultare ChatGPT per domande complicate.

