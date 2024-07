Galaxy S25 Ultra presenta un esclusivo design del telaio asimmetrico

Esclusivo: immagini e video trapelati di Google Pixel Watch 3 XL mostrano un display più grande, nuovi dettagli di design

Il prossimo smartwatch di Google sarà il Pixel Watch 3 e le voci suggeriscono che potrebbe arrivare in una dimensione più grande quest’anno e, grazie alle nuove immagini trapelate ottenute da Android Headlines, ora capiamo che quel modello più grande sarà il Pixel Watch 3 XL. Precedentemente sospettato di chiamarsi Pixel Watch 3 Pro e corrispondere alla gamma di telefoni Pixel di punta di Google, la società lo chiama invece Pixel Watch 3 XL.

Poiché anche il modello 2025 presumibilmente passerà dagli angoli acuti a quelli arrotondati , si tratta di un cambiamento appropriato che rende il telefono curvo dalla parte posteriore. Nella parte anteriore, il Galaxy S25 Ultra manterrà un display piatto, quindi anche il bordo rimarrà piatto. Samsung sta cercando di eliminare il design squadrato dell’attuale modello in modo sottile. Anche se non è troppo scomodo da tenere in mano, una schiena arrotondata o curva ti sembrerà sicuramente più facile da tenere a portata di mano.

L’informatore aggiunge che Samsung manterrà la larghezza sostanzialmente invariata rispetto al Galaxy S24 Ultra , più o meno poche frazioni di millimetro (mm). Tuttavia, ha ristretto la cornice ingombrante, riducendo la larghezza complessiva della cornice attorno allo schermo. Queste modifiche potrebbero rendere il Galaxy S25 Ultra più premium, anche se alcuni fan dei Galaxy potrebbero non essere contenti del fatto che Samsung dica addio al design squadrato reso popolare dalla gamma Note.

I flagship Ultra sono stati realizzati squadrati in primo luogo per sostituire la serie Note. L’ultimo modello della gamma, il Galaxy Note 20 Ultra del 2020, aveva angoli acuti e una S Pen integrata. Il Galaxy S22 Ultra, il primo modello della serie S a disporre di una S Pen integrata, è stato in gran parte ispirato al fratello Note fuori produzione. I fan della nota l’hanno adorato. Ma Samsung ora sta tornando a un design curvo come il Galaxy S21 Ultra e i modelli precedenti.

La serie Galaxy S25 composta da tre modelli – base, Plus e Ultra – debutterà all’inizio del 2025. Probabilmente siamo ancora lontani da fughe di notizie più dettagliate. Samsung, nel frattempo, ha già iniziato a ottenere certificazioni normative per il suo trio di punta del 2025. I prossimi telefoni hanno recentemente ottenuto le certificazioni della batteria dal BIS (Bureau of Indian Standards). Nei prossimi mesi i pezzi del puzzle dovrebbero riunirsi gradualmente.

