Ecco le funzionalità di macOS Sequoia che i Mac Intel non supporteranno

Quando Apple ha rilasciato macOS Monterey nel 2021, alcune funzionalità chiave richiedevano un Mac con silicio Apple. Lo stesso scenario si è verificato con macOS Ventura nel 2022, e poi di nuovo l’anno successivo con il rilascio di macOS Sonoma. Con l’arrivo di macOS Sequoia in autunno, quali nuove funzionalità possono aspettarsi i possessori di Mac Intel che non saranno disponibili questa volta?

Apple afferma che macOS Sequoia è compatibile con gli stessi Mac di macOS Sonoma diversi dai MacBook Air 2018 e 2019, ma le clausole scritte in piccolo di Apple rivelano che alcune nuove funzionalità non funzioneranno su macchine Intel altrimenti compatibili con macOS Sequoia. Se utilizzi ancora un Mac Intel, ecco a cosa non avrai accesso.

L’intelligenza di Apple

Apple Intelligence , un set di funzionalità AI personalizzate e profondamente integrate per i dispositivi Apple che utilizza l’intelligenza artificiale generativa all’avanguardia per migliorare l’esperienza dell’utente, non sarà disponibile sui Mac Intel. Apple afferma che le funzionalità avanzate richiedono il chip M1 o successivo, quindi se il tuo Mac è stato rilasciato prima di novembre 2020, sei sfortunato.

Trascrizione audio dal vivo

La trascrizione audio in tempo reale ti consente di registrare sessioni audio all’interno delle note in Apple Notes e generare trascrizioni audio in tempo reale che possono essere ricercate o combinate con altri documenti, elenchi di controllo o documenti. Secondo Apple, il supporto per la trascrizione audio dal vivo nell’app Notes è limitato alle macchine alimentate dal silicio Apple.

Cos’altro?

Sorprendentemente, niente! Apple non tratterrà altre nuove funzionalità in macOS Sequoia, il che significa che gli utenti con Mac Intel supportati potranno godere di cose come la possibilità di pianificare i messaggi da inviare in seguito, l’integrazione dei promemoria con i calendari, una nuova app autonoma per le password, l’affiancamento delle finestre e altro ancora. . Anche l’ultima funzionalità di continuità di Apple, iPhone Mirroring, funziona su computer Mac basati su Intel dotati di chip di sicurezza T2. Per tutti i dettagli, assicurati di dare un’occhiata al nostro riepilogo di macOS 15 .

A tal proposito, esaminiamo quali modelli di Mac sono supportati da macOS Sequoia. Come accennato in precedenza, macOS 15 funziona con gli stessi Mac di macOS Sonoma diversi dai MacBook Air 2018 e 2019. Loro includono:

MacBook Air (2020 e successivi)

MacBookPro (2018 e successivi)

iMac (2019 e successivi)

Mac Mini (2018 e successivi)

iMac Pro (2017 e successivi)

Mac Pro (2019 e successivi)

Mac Studio (2022 e successivi)

Puoi controllare il modello del tuo Mac facendo clic su Apple nella barra dei menu e scegliendo Informazioni su questo Mac. macOS Sequoia è attualmente in versione beta per sviluppatori, con una beta pubblica prevista alla fine di questo mese, prima che l’ultimo software Mac di Apple venga rilasciato in autunno.