Final Fantasy XVI arriva su PC il 17 settembre

Final Fantasy XVI, esclusivo a tempo per PS5 , verrà finalmente lanciato su PC più di un anno dopo il suo rilascio iniziale su PlayStation. Square Enix ha annunciato ufficialmente l’uscita per PC sul suo account Final Fantasy XVI su X.

Diretto da Naoki Yoshida e dal team di Creative Studio 3, Final Fantasy XVI è un po’ diverso dal resto della serie principale di Final Fantasy. Sebbene ci siano già stati giochi della serie con combattimenti action-RPG, Final Fantasy XVI ha portato la serie in una direzione più oscura con i suoi temi. È anche un gioco che i fan di Final Fantasy XIV potranno apprezzare date le influenze del MMO su alcuni elementi di design dell’interfaccia utente e altre funzionalità. Ciò non sorprende, dato che Yoshida e CS3 realizzano anche Final Fantasy XIV .

Il gioco verrà lanciato il 17 settembre per i giocatori PC con disponibilità sia su Steam che su Epic Games Store . Square Enix non elenca alcuna funzionalità specifica per PC, come abbiamo visto con giochi come Ghost of Tsushima , Horizon Zero Dawn e altri che hanno fatto il salto da PlayStation a PC. Tuttavia, avrà sicuramente un aspetto migliore su PC grazie alla potenziale potenza prestazionale del PC.

Final Fantasy XVI verrà lanciato su PC in due versioni

Se stai pensando di acquistare questo gioco, ci sono due versioni che puoi acquistare. Innanzitutto c’è la versione standard che costa $ 50. Questo è solo il gioco base ed è un momento fantastico di per sé. È disponibile anche nell’edizione completa. Questo ti costerà $ 70 ed è la versione che probabilmente vorrai scegliere. L’edizione completa include entrambi i DLC del gioco, Echoes of the Fallen e The Rising Tide. Al momento non è possibile acquistare il DLC separatamente. Quindi, se vuoi giocarci, avrai bisogno dell’edizione completa.

Prova la demo a partire da oggi

Coloro che non sono sicuri di volersi impegnare in questo acquisto possono provare il gioco gratuitamente tramite la demo. Ancora meglio è che la demo è disponibile a partire da oggi. Come il gioco completo, puoi scaricare la demo sia su Steam che su Epic Games Store.

Se ti piacciono i giochi di ruolo con combattimenti d’azione, prova sicuramente la demo. Se ti piace la demo, puoi passare all’acquisto del gioco completo. Per il costo dell’edizione completa, ottieni anche molto valore. Per completare il gioco base occorrono circa 37-40 ore se ti concentri principalmente sugli obiettivi principali. Tuttavia, il tempo aumenta fino a 80 o più se vuoi vedere e completare tutto. Anche questo è solo il gioco base. L’inserimento dei due DLC aumenta il tempo di gioco di altre 13 ore se si completano al 100% entrambi i DLC. Quindi sì, tanto tempo per giocare.

VIA