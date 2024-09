Il telefono arrotolabile Samsung arriverà nel 2025 con un display ampio e flessibile

Samsung potrebbe lanciare un telefono arrotolabile nel 2025, con un display enorme e flessibile, suggerisce un nuovo rapporto. Il display dello smartphone potrebbe essere tirato o srotolato per formare un tablet da 12,4 pollici.

Il telefono con display arrotolabile di Samsung verrà lanciato nel 2025?

Samsung ha sviluppato un display ultra-flessibile qualche anno fa. Le voci sullo sviluppo da parte dell’azienda di uno smartphone con display arrotolabile sono iniziate l’anno scorso. Ora, un rapporto afferma che l’azienda sudcoreana potrebbe lanciare un dispositivo con il suo schermo ultra-flessibile nel 2025 .

Il Samsung Galaxy Fold 5G è stato lanciato più di cinque anni fa, nel febbraio 2019. Inutile dire che Apple deve ancora raggiungere Samsung nel reparto display pieghevoli.

Se il rapporto è vero, Samsung potrebbe provare a fare un balzo da gigante con un display che può essere arrotolato all’interno di uno chassis. È importante notare che Samsung non ha fatto alcun annuncio ufficiale.

Non ci sono state fughe di notizie sull’alloggiamento o sulla tecnologia del display che Samsung potrebbe utilizzare. Tuttavia, se il lancio è effettivamente a meno di un anno di distanza , dovremmo iniziare a ricevere più fughe di notizie sul telefono con display arrotolabile Samsung.

Che aspetto avrebbe un telefono Samsung arrotolabile?

L’attuale smartphone pieghevole di punta di Samsung, il Samsung Galaxy Z Fold 6 , si apre come un libro. In altre parole, lo smartphone ha una sola piega al centro.

Il Huawei Mate XT Ultimate lanciato di recente è il primo smartphone tri-fold disponibile in commercio al mondo. Una volta aperto, il display tri-fold misura 10,2 pollici.

Il telefono arrotolabile Samsung avrà presumibilmente uno schermo arrotolabile da 12,4 pollici. Tra l’altro, Samsung ha presentato un display del genere durante l’evento SID Display Week di quest’anno.

Samsung ha affermato che lo schermo OLED arrotolabile, chiamato Rollable Flex , è pensato per smartphone, tablet e altri dispositivi mobili. Il pannello OLED può essere arrotolato per adattarsi a uno spazio molto più piccolo. Il diametro effettivo arrotolato non è noto. Tuttavia, il display può essere arrotolato aperto da 49 mm a 254,4 mm di dimensione.

Dotato di un display arrotolabile, il telefono Samsung di cui si vocifera non avrà bisogno di due schermi separati o di una cerniera posizionata centralmente. Il rapporto afferma inoltre che questo smartphone avrà una fotocamera sotto il display, proprio come gli smartphone pieghevoli della serie Galaxy Fold hanno avuto sin dal Galaxy Z Fold 3.

