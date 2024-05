Dovresti acquistare OnePlus 12 o aspettare OnePlus 13?

OnePlus 12 non è solo di gran lunga il miglior smartphone OnePlus fino ad oggi; è anche uno dei migliori telefoni Android che il denaro possa comprare, punto. Con il suo pacchetto all-inclusive, dal sostanziale chipset Snapdragon 8 Gen 3 fino alla durata della batteria per un giorno e alla rapida ricarica wireless, è uno dei migliori dispositivi premium senza i prezzi sconcertanti dei dispositivi Samsung o Google.

Ma la domanda è: dovresti acquistare l’ultimo OnePlus 12 o aspettare il OnePlus 13 di prossima generazione? Il prossimo capitolo avrà probabilmente specifiche migliori e più potenti, fotocamere migliorate e potenzialmente ancora più intelligenza artificiale e funzionalità standard, ma sarà sufficiente per fare il salto?

OnePlus 12 è un solido fiore all’occhiello da acquistare

È un dispositivo potente che soddisfa la maggior parte delle esigenze

Nella recensione di AP, Chris Wedel ha dato al OnePlus 12 un punteggio di 9/10 per il suo design completo. Il dispositivo è alimentato dal chipset premium Snapdragon 8 Gen 3 e il telefono può gestire facilmente qualsiasi attività ad alta intensità energetica, anche quelle graficamente più impegnative. Ha anche un display sorprendentemente grande e bello, per cui OnePlus è sempre stata famosa.

OnePlus 12 sfoggia tutte le funzionalità che conosciamo e amiamo e l’ultima versione di OxygenOS esegue anche il recente aggiornamento Android 14. L’azienda ha già ricevuto l’ aggiornamento Android 15 Beta , ponendo alte aspettative sulla rapidità con cui il sistema operativo potrebbe essere consegnato quest’anno.

In poche parole, OnePlus 12 è un ottimo smartphone di fascia alta che costa un po’ meno di altri dispositivi concorrenti, come la serie Galaxy S24 e Google Pixel 8 Pro. Ha una configurazione della fotocamera più che capace, una batteria di grandi dimensioni e persino il supporto per la ricarica rapida via cavo e wireless. È un gioco da ragazzi per chi cerca un dispositivo semplice che funzioni in quasi tutti i reparti.

Non c’è molto di certo e mancano ancora mesi

OnePlus, come altri OEM, spesso apporta piccoli aggiornamenti iterativi alla sua gamma anno dopo anno. Pertanto, ci aspettiamo di vedere piccoli aggiornamenti all’ammiraglia OnePlus 13 di prossima generazione, il cui rilascio è previsto a dicembre per il mercato cinese e a gennaio 2025 per la variante internazionale. Anche se potrebbe valere la pena aspettare se utilizzi un dispositivo Android più recente, per coloro che cercano un’ammiraglia dal buon rapporto qualità-prezzo in questo momento, è difficile battere OnePlus 12.

Anche se mancano ancora mesi, secondo quanto riferito, OnePlus 13 sfoggerà un display curvo ridisegnato, vari miglioramenti della fotocamera e presumibilmente l’ultimo chip Qualcomm di fascia alta, che sarà probabilmente lo Snapdragon 8 Gen 4. Dato che siamo ancora lontani dal rilascio, molte cose potrebbero cambiare, e saremmo audaci da parte nostra presumere in anticipo qualsiasi dettaglio hardware e software. Ma per come stanno le cose, ci aspettiamo cambiamenti relativamente piccoli.

Il ciclo di vita del OnePlus 12 non è nemmeno a metà

Questo dispositivo promette già tutto ciò di cui hai bisogno

Gli smartphone sono in continua evoluzione e migliorano anno dopo anno, quindi ci sarà sempre la prossima grande novità. Se hai bisogno di un telefono oggi, aspettare non è necessariamente un’opzione fattibile. Diciamo sempre che dovresti comprare uno smartphone per quello che è oggi, non per quello che ti viene promesso domani. Pertanto, se stai cercando di aggiornare o hai bisogno di un nuovo telefono, OnePlus 12 è eccellente e offrirà tutto ciò di cui hai bisogno.