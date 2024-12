Gli occhiali intelligenti di Meta ottengono intelligenza artificiale e traduzione in tempo reale

Meta ha aggiunto oggi nuove funzionalità ai suoi occhiali intelligenti Ray-Ban, tra cui traduzione in tempo reale e intelligenza artificiale in tempo reale. Con l’intelligenza artificiale in tempo reale, gli occhiali intelligenti Meta sono in grado di vedere tutto ciò che vede chi li indossa grazie alla fotocamera integrata e possono tenere conversazioni in tempo reale.

Secondo Meta, gli occhiali sono in grado di fornire assistenza a mani libere per la preparazione dei pasti, il giardinaggio, l’esplorazione di un nuovo quartiere e altro ancora. Le domande possono essere poste senza dover dire la parola di attivazione “Hey Meta” e l’IA può comprendere il contesto tra le richieste per fare riferimento a query precedenti. Meta afferma che alla fine l’IA sarà in grado di “dare suggerimenti utili prima ancora che tu chieda”.

Insieme all’intelligenza artificiale in tempo reale, ora c’è una nuova funzionalità di traduzione in tempo reale che può tradurre in tempo reale dall’inglese allo spagnolo, al francese o all’italiano. Quando qualcuno parla in una di queste tre lingue, gli occhiali tradurranno ciò che dice in inglese attraverso gli altoparlanti o su uno smartphone connesso, e viceversa.

Gli occhiali Meta sono ora in grado di usare Shazam per identificare le canzoni, quindi se chiedi “Hey Meta, che canzone è questa?” Shazam può fornirti il ​​titolo della canzone. Shazam è ora un’azienda di proprietà Apple ed è fortemente integrata in iOS.

Tutte queste funzionalità fanno parte del Programma Early Access aperto a tutti gli utilizzatori di occhiali Meta. Le iscrizioni sono disponibili sul sito web di Meta, anche se c’è un numero limitato di posti per i clienti negli Stati Uniti e in Canada.

Gli occhiali intelligenti di Meta hanno riscontrato un buon interesse da parte dei consumatori e le voci suggeriscono che Apple potrebbe entrare nel mercato degli occhiali intelligenti con un dispositivo simile. A ottobre, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che Apple sta considerando un paio di occhiali intelligenti paragonabili ai Ray-Ban di Meta, che offrono supporto Siri , fotocamere integrate e altro ancora.

