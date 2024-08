Le tipologie di app più amate dagli appassionati di tennis

I successi degli ultimi anni dei grandi tennisti italiani hanno fatto scoppiare una vera e propria mania nel nostro paese. Tutti ormai vogliono capirne di più, informarsi, magari giocare sia fisicamente che attraverso le esperienze videoludiche si pc e smartphone. E come tutto anche riguardo al tennis esistono in giro tantissime applicazioni che permettono di appassionarsi ancora di più al mondo della racchetta e della pallina gialla. Sono app informative, divulgative, app di statistiche e risultati, app di news e naturalmente app che permettono di giocare a tennis sui nostri dispositivi mobile. Andiamo quindi a scoprire quali tipologie di app esistono per non perdersi mai un minuto di questo affascinante sport che sta facendo sognare milioni di tifosi tricolore.

App di news

Tra le prime app che si cerca di scaricare sul proprio dispositivo smart ci sono quelle che permettono di informarsi sulle ultime notizie sul tennis. Ormai gli store di app mettono a disposizione numerose opportunità per restare aggiornati sulle ultime news e i risultati del tennis internazionale. Si tratta proprio di quanto accade per il mondo del betting con le quote sull’US Open o su Wimbledon o altri Slam e tornei internazionali e nazionali. Per scoprire tutte le ultime informazioni sul tennis è importante però affidarsi ai professionisti del settore, ad app che siano state realizzate da aziende che sono testate giornalistiche. E quindi app come quella di “Sky Sport”, “Supertennis” de “La Gazzetta dello Sport”, “Sportmediaset” oppure anche “Raisport” o “Dazn”.

Risultati e statistiche

E come posso sapere ad esempio le statistiche dettagliate della finale degli Australian Open vinta da Jannik Sinner? Semplice, esistono tantissime app che permettono di leggere tutti i dati, i risultati e le statistiche partita per partita e giocatore per giocatore. App come “Tnns”, “Sofascore”, o “Diretta” sono tra le più diffuse e scaricate tra gli appassionati di tennis. In esse è possibile consultare qualsiasi dato si voglia a partire dai calendari degli appuntamenti tennistici mondiali, conoscere dove si trovano, gli orari, quali sono i campi da gioco. Ma poi è interessante utilizzare queste app perché grazie ad esse si possono analizzare, anche sotto forma di grafico e statistiche, le performance dei tennisti nelle gare precedenti, vedere come si sono comportati in un torneo su terra battuta piuttosto che su erba. E sono app che esistono allo stesso modo su dispositivi realizzati in sistemi Android o iOs, cioè con sistemi operativi aperti o chiusi come quelli Apple, potendo navigare agevolmente tra le diverse categorie, scegliendo tra i tornei Masters, ATP, WTA e tutti quelli che il tennis offre tutto l’anno. Inoltre, cosa molto utile, sotto ogni sfida l’App indica non solo data e ora di inizio ma anche il canale tv, o i canali Tv, dove vengono trasmessi i match.

Lo Streaming

Ultime ma non meno importanti sono le App che permettono di assistere in diretta, o anche on demand e differita, alle partite più appassionanti del circuito tennistico internazionale. Sono app come quella di “Sky” o “Supertennis”, ma, a seconda della compravendita dei diritti Tv, anche quella di “RaiPlay” dove è possibile con una connessione stabile e veloce attingere ad ogni contenuto video esistente.