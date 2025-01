Cosa ci si aspetta da Apple nel 2025?

Sulla base di voci e informazioni storiche sul rilascio dei prodotti, il 2025 sarà un anno entusiasmante per Apple. Come abbiamo delineato nella nostra guida annuale What to Expect Guide , Apple sta riprogettando l’ iPhone , lanciandosi in una nuova tecnologia per la casa intelligente e preparandosi a lanciare nuovi chip progettati da Apple.

All’inizio dell’anno, ci aspettiamo di vedere l’ iPhone SE 4, un iPad economico , i modelli M4 di MacBook Air e un nuovo iPad Air ; più avanti, arriverà un nuovo “Command Center” per la casa intelligente, una nuova gamma di iPhone 17 , nuovi modelli di Apple Watch, Mac Pro e Mac Studio , e molto altro ancora.

Sebbene sappiamo cosa verrà probabilmente lanciato in base alle voci e alle informazioni sulle release passate, vogliamo sentire la community di MacRumors. Cosa speri che Apple rilasci quest’anno?

Non vedi l’ora di vedere una nuova versione di Siri ? Nuove funzionalità per ‌iPhone‌? Una strategia smart home più coesa? Cosa vorresti vedere in iOS 19 e macOS 16?

Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti e date un’occhiata alla nostra guida What to Expect per una panoramica delle voci attuali. Nei prossimi mesi sentiremo molto di più sui piani di Apple per il 2025 e, come sempre, avremo una copertura approfondita su MacRumors.com.

Se vuoi discutere dei prossimi prodotti Apple, i nostri forum MacRumors sono un’eccellente risorsa; inoltre, sono un ottimo posto per ottenere assistenza sui prodotti Apple attuali, sui software e semplicemente per trovare persone che la pensano come te nella comunità Apple.

Un grande ringraziamento ai nostri lettori e ai membri del nostro forum per aver continuato a rendere MacRumors la fonte numero uno per notizie, voci e consigli su Apple. MacRumors ha festeggiato il suo 24° compleanno quest’anno, grazie ai nostri sostenitori dedicati. Non vediamo l’ora di un altro anno di voci e lanci di prodotti nel 2025. Felice anno nuovo!

