Quali prodotti Samsung arriveranno nel 2025 e cosa aspettarsi

Abbiamo già un hub dettagliato di voci sul Galaxy S25 con gli ultimi aggiornamenti sulle prime uscite del 2025 di Samsung, quindi non ripeterò tutto qui. Ci sono alcune cose che spiccano, però. La prima è la voce di un cambiamento nel design dell’S25 Ultra. Definirlo un restyling completo sarebbe generoso, ma si prevede che il più grande S25 avrà angoli arrotondati , con suggerimenti che Samsung stia realizzando l’aggiornamento per abbinarlo agli elementi di design di One UI 7.

Più interessante è la possibilità che Samsung rinomini i suoi telefoni, con Note che sostituisce Ultra e Pro che sostituisce Plus. Questa voce salta fuori ogni anno, però, quindi la prenderei con le pinze. Mentre la nomenclatura Note avrebbe avuto senso quando l’Ultra è stato lanciato per la prima volta, sembra inutile a questo punto. Il Pro invece del Plus funzionerebbe, però, specialmente se il figlio di mezzo della serie prende più funzionalità dall’Ultra.

Infine, c’è l’entusiasmante prospettiva di un Galaxy S25 Slim. Non sono sicuro del motivo per cui la corsa al telefono più sottile sia ricominciata, ma questo dovrebbe competere con un potenziale iPhone 17 Air . Non sappiamo ancora molto del Galaxy S25 Slim, tranne che potrebbe essere dotato di una fotocamera principale da 200 MP e, a differenza della Z Fold Special Edition, essere disponibile a livello globale nel secondo trimestre del 2025.

Galaxy Z Fold e Z Flip: nuovi modelli, un telefono pieghevole doppio e altro ancora

Non sappiamo molto sui prossimi Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7 (l’uscita ufficiale è potenzialmente prevista tra almeno sei mesi), ma la Galaxy Z Fold 6 Special Edition potrebbe indicare cambiamenti nella serie nel suo complesso. Per iniziare, le voci suggeriscono che il Galaxy Z Fold 7 non trarrà interamente vantaggio dagli aggiornamenti che abbiamo visto con il Fold SE. Invece, Samsung potrebbe aggiungere un Fold 7 SE come suo pieghevole di punta, mantenendo il design elegante e la configurazione della fotocamera aggiornata.

Tuttavia, si spera che lo Z Fold 7 vedrà alcuni aggiornamenti. Naturalmente, ci sono molte cose che vorremmo accadessero, come un design più sottile, una migliore esperienza con la fotocamera e una ricarica più rapida . Ma per ora, tutto ciò che abbiamo sono voci che suggeriscono che lo Z Fold 7 potrebbe arrivare con uno schermo di copertura più grande per fornire un’esperienza telefonica più tradizionale quando è piegato.

Allo stesso modo, per ora abbiamo solo una lista dei desideri per il Galaxy Z Flip 7 (possiamo avere uno schermo di copertura più grande?). Una cosa che potrebbe avverarsi da quella lista, però, è la disponibilità di un modello flip più economico nel Flip FE. Si dice che il Flip FE di cui si vocifera venga fornito con il display del Flip 7 ma con una configurazione della fotocamera e un processore diversi. Parlando del processore, potrebbe non essere tutto una bella notizia, con voci che suggeriscono che Samsung potrebbe abbandonare i processori Snapdragon per i modelli Flip, optando per l’Exynos 2500 per il Flip 7 e l’Exynos 2400e per il Flip FE.

Un’entusiasmante voce che sta prendendo piede è un potenziale telefono pieghevole doppio che potrebbe essere un vero sostituto del tablet con schermo grande. Non sarà il primo , questo onore spetta a Huawei Mate XT , ma potrebbe essere il primo a essere rilasciato negli Stati Uniti. Tuttavia, mentre le prime voci suggerivano un lancio a fine 2025, ora potrebbe essere posticipato a inizio 2026. In ogni caso, è il prossimo passo nell’evoluzione pieghevole che aspetto con ansia.