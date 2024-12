Vuoi un e-reader a colori per Natale? Ecco alcune alternative al malriuscito Kindle Colorsoft

Noi stessi avevamo grandi speranze per il Kindle Colorsoft, ma hanno subito un duro colpo non appena l’e-reader è stato annunciato. Il nostro appassionato di Kindle, Dhruv Bhutani, ha espresso molto chiaramente i suoi sentimenti , trovando il Colorsoft deludente e troppo costoso. Ha ritenuto che le sue funzionalità mancassero di innovazione, soprattutto rispetto a rivali come Kobo, che offrono strumenti avanzati come la presa di appunti. La bassa risoluzione di 150 ppi riduce l’esperienza di lettura per Dhruv, con granulosità e lenti tassi di aggiornamento che ne compromettono ulteriormente l’usabilità. Anche l’omissione dei pulsanti fisici per voltare pagina, un segno distintivo del Kindle Oasis fuori produzione, sembra una regressione. Nel complesso, gli è sembrata un’occasione persa, soprattutto al prezzo richiesto di $ 279.

Poi le cose sono peggiorate. I primi acquirenti hanno segnalato che i volti del Kindle Colorsoft avevano un problema di scolorimento, con schermi tinti di giallo. Ciò ha costretto Amazon a sospendere le spedizioni mentre si poteva ideare e rilasciare una correzione software. Se vuoi ancora sborsare per il Colorsoft, la scelta è tua, ma abbiamo alcuni suggerimenti alternativi.

Alternative agli e-reader a colori Un e-reader a colori non è per tutti. Amazon ha rimandato a lungo l’uscita di un Kindle a colori perché se vuoi solo leggere libri e prendere appunti, non hai bisogno del colore. Tuttavia, una versione a colori è comoda se sei un fan dei fumetti o di altri testi colorati, e usare widget a colori può anche essere allettante. Ecco alcune scelte per e-reader a colori