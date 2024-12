Disclaimer sull’Utilizzo dei Social Network

Nell’ambito della nostra attività, utilizziamo i social network come strumenti chiave per promuovere prodotti, servizi e contenuti creativi, in linea con i valori e gli obiettivi della nostra azienda. Le piattaforme social che utilizziamo includono, ma non si limitano a: TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter (X) e altre piattaforme emergenti.

Finalità dell’Utilizzo dei Social Network

I contenuti pubblicati sui nostri profili social hanno l’obiettivo di:

Promuovere Prodotti e Servizi: Attraverso post, video e altre forme di contenuti multimediali, presentiamo i prodotti e i servizi che riteniamo di valore per il nostro pubblico. Fornire Informazioni Utili: Creiamo e condividiamo contenuti educativi o informativi per offrire valore aggiunto ai nostri follower. Collaborare con Influencer e Creatori di Contenuti: Per amplificare il messaggio e raggiungere un pubblico più ampio, collaboriamo con professionisti del settore, inclusi influencer e creator, i cui valori siano allineati con i nostri. Condurre Campagne Pubblicitarie Mirate: Utilizziamo strumenti di advertising offerti dalle piattaforme social per promuovere contenuti sponsorizzati, raggiungendo un pubblico specifico in base a interessi e demografia.

Trasparenza e Normative

Ci impegniamo a operare nel rispetto delle normative vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e protezione dei consumatori. Pertanto:

Qualsiasi contenuto sponsorizzato o frutto di una partnership commerciale sarà chiaramente identificato con tag specifici (ad esempio: #ad, #sponsorizzato, #partnership), come richiesto dalle politiche delle piattaforme e dalle leggi locali.

Le recensioni, i feedback e i commenti presentati sui nostri social riflettono opinioni autentiche e trasparenti.

Cookie e Dati Personali

Nel corso delle nostre attività di promozione sui social, utilizziamo dati analitici forniti dalle piattaforme stesse (come TikTok Ads Manager, Facebook Ads e simili). Tali dati ci permettono di:

Monitorare le performance dei contenuti pubblicati.

Raggiungere gruppi di utenti che potrebbero essere interessati ai nostri prodotti e servizi.

Per ulteriori informazioni su come trattiamo i dati personali e come utilizziamo i cookie, ti invitiamo a consultare la nostra Informativa sulla Privacy e la nostra Politica sui Cookie.

Responsabilità e Collaborazioni

Laddove collaboriamo con partner esterni (ad esempio influencer, altre aziende o agenzie di marketing):

Garantiamo che i partner rispettino le normative sulla trasparenza e non utilizzino pratiche ingannevoli.

Ogni collaborazione è regolata da contratti che tutelano entrambe le parti e assicurano una comunicazione chiara e rispettosa verso il pubblico.

Aggiornamenti al Disclaimer

Questo disclaimer potrebbe essere soggetto a modifiche per riflettere aggiornamenti normativi, cambiamenti nelle nostre attività o nuove funzionalità dei social network. Ti invitiamo a consultarlo periodicamente per restare informato sulle nostre pratiche.