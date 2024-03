Apple, Google e altri annunciano il benchmark del browser Speedometer 3.0

Apple, in collaborazione con altri sviluppatori di motori di browser, ha annunciato il rilascio di Speedometer 3.0, descritto da Apple come “il modo migliore per misurare le prestazioni dei benchmark dei browser”.

Il team WebKit di Apple è entusiasta di presentare Speedometer 3.0, un importante aggiornamento che riflette meglio il Web di oggi. È costruito insieme dagli sviluppatori di tutti i principali motori di browser: Blink, Gecko e WebKit con centinaia di contributi di aziende come Apple, Google, Intel, Microsoft e Mozilla.

l team WebKit di Apple ha originariamente rilasciato lo strumento di benchmark in collaborazione con il team di Google Chrome nel 2014, ma questa è la prima volta che il benchmark Speedometer è stato sviluppato attraverso una collaborazione intersettoriale supportata da ciascuno dei principali motori di browser.

L’obiettivo dello sviluppo e del rilascio di Speedometer nell’ambito di un modello di governance congiunto multi-stakeholder è quello di “creare una comprensione condivisa delle prestazioni web in modo che possano essere apportati miglioramenti per migliorare l’esperienza dell’utente”, secondo l’annuncio. L’ultima versione migliora il modo in cui Speedometer acquisisce e calcola i punteggi, mostra risultati più dettagliati e introduce una più ampia varietà di carichi di lavoro.

“Alcuni test e carichi di lavoro non possono simulare l’intero web”, ammettono i contributori. “Ma durante la creazione di Speedometer 3 abbiamo stabilito alcuni criteri per selezionare quelli critici per l’esperienza dell’utente. Ora siamo più vicini che mai a un punto di riferimento rappresentativo.”

Speedometer 3.0 tiene conto delle versioni più comuni dei framework più diffusi tra cui React, Vue, Angular, Preact, Lit, Backbone e Svelte. Presenta inoltre una serie aggiornata di carichi di lavoro simulati per misurare una parte maggiore del lavoro svolto dal browser in risposta alle azioni dell’utente, come la pittura e le attività asincrone.

Inoltre, sono stati migliorati gli strumenti per gli sviluppatori in modo che gli ingegneri del browser possano comprendere meglio i risultati, profilare e personalizzare il test. Anche l’architettura del test runner è stata riprogettata per semplificare la scrittura e la gestione di casi di test complessi.

VIA