iPad Air e iPad Pro potrebbero entrambi essere dotati di fotocamera FaceTime orizzontale

I prossimi modelli riprogettati di iPad Air e iPad Pro OLED di Apple potrebbero includere una fotocamera frontale posizionata sul lato del dispositivo in modo che sia verticale quando si trova in orientamento orizzontale, suggeriscono voci individuali.

Attualmente, ‌iPad Air‌ ed entrambi i modelli di iPad Pro nella gamma Apple dispongono di una fotocamera FaceTime sulla parte superiore del dispositivo, che mette la fotocamera fuori centro quando si effettua una chiamata ‌FaceTime‌ in modalità orizzontale.

Apparentemente riconoscendo il problema, Apple sull‘iPad ha riposizionato la fotocamera frontale sul lato del dispositivo in modo che fosse utilizzabile in modalità orizzontale anziché verticale. Da allora Apple non ha più lanciato un ‌iPad‌, ma sembra che Apple potrebbe apportare questo cambiamento anche ai futuri iPad.

Nel gennaio di quest’anno, il codice scoperto in iOS 17.4 suggeriva che il prossimo ‌iPad Pro‌ potrebbe adottare un design simile per la fotocamera ‌FaceTime‌. ” Durante la configurazione di ‌ Face ID ‌, ‌iPad‌ deve essere in orizzontale con la fotocamera nella parte superiore dello schermo”, si legge nel codice.

Ora, il leaker occasionale Instant Digital sulla piattaforma social cinese Weibo ha affermato che questo cambiamento arriverà anche alle due presunte nuove versioni dell’‌iPad Air‌, nelle dimensioni da 10,9 e 12,9 pollici.

Non è chiaro come Apple sia riuscita a passare a una fotocamera ‌FaceTime‌ orizzontale sui nuovi modelli ‌iPad‌, dal momento che la Apple Pencil di seconda generazione si collega sia a ‌iPad Air‌ che a ‌iPad Pro‌ utilizzando un caricatore magnetico induttivo lungo lo stesso lato.

Ma con le voci che Apple lancerà una nuova ‌Apple Pencil‌ insieme agli iPad aggiornati, Apple potrebbe aver trovato una soluzione al problema. In ogni caso, lo scopriremo presto. Il lancio dei nuovi modelli ‌iPad Air‌ e ‌OLED ‌iPad‌ Pro‌ è previsto entro questo mese .

