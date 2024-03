Prime superfici dei risultati benchmark per MacBook Air con chip M3

È emerso un primo risultato del benchmark per il nuovo MacBook Air , che fornisce uno sguardo più da vicino alle prestazioni del chip M3 negli ultimi laptop Apple.

In un risultato Geekbench 5 individuato da MySmartPrice , il MacBook Air con chip M3 e 16 GB di memoria unificata ha ottenuto un punteggio single-core di 3.157 e un punteggio multi-core di 12.020. I risultati hanno un identificatore “Mac15,13”, che indica che si riferiscono a un MacBook Air da 15 pollici.

Per contestualizzare, il precedente MacBook Air con chip M2 e 16 GB di memoria unificata ha ottenuto un punteggio single-core di 2.610 e un punteggio multi-core di 10.120. Il chip M3 del nuovo MacBook Air ha quindi ottenuto circa il 20% in più in single-core e il 18% in più in multi-core rispetto al chip M2 del modello precedente ed è alla pari con il chip M3 del MacBook da 14 pollici Pro per quanto riguarda i benchmark diretti della CPU

Dotato di una CPU a 8 core, una GPU fino a 10 core e supporto per un massimo di 24 GB di memoria unificata, il nuovo MacBook Air è fino al 60% più veloce del modello con M1 e fino a 13 volte più veloce del più veloce Intel- basato su MacBook Air, secondo Apple.

Apple ha iniziato ad accettare i preordini per il nuovo MacBook Air lunedì 4 marzo e le prime consegne ai clienti e la disponibilità nei negozi inizieranno venerdì 8 marzo. Il prezzo del nuovo MacBook Air parte da $ 1.099 negli Stati Uniti. mentre il MacBook Air da 13 pollici della generazione precedente con chip M2 rimane disponibile per $ 999.

