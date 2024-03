Le vendite di iPhone in Cina sono diminuite del 24% nelle prime sei settimane del 2024

Le vendite di iPhone di Apple in Cina hanno registrato un calo significativo nelle prime sei settimane di quest’anno, perdendo il titolo di produttore di smartphone più venduto in Cina a favore di un venditore locale.

Secondo Counterpoint Research , le vendite di ‌iPhone‌ sono diminuite del 24%, spingendo Apple al quarto posto tra i produttori di smartphone nel paese . Vivo ha conquistato il primo posto, grazie al suo successo nel segmento budget del mercato.

Ciò nonostante entrambe le società vendano meno telefoni, a causa di un calo del 7% nel mercato cinese complessivo, che sta subendo gli effetti di una deflazione a livello nazionale.

Nel frattempo, Huawei ha visto la sua quota di mercato crescere dal 9,4% al 16,5%, grazie alla popolarità della serie Mate 60 prodotta in casa. Secondo i dati di Counterpoint, Apple ha registrato una quota di mercato del 15,7%, in calo rispetto al 19% di un anno fa. È probabile che la crescita complessiva rimanga in rosso durante il primo trimestre del 2024 a causa della spesa contenuta e del lancio di alcuni nuovi prodotti, hanno affermato gli analisti.

Secondo Counterpoint, l’‌iPhone‌ di Apple ha avuto difficoltà durante le prime settimane dell’anno per diversi motivi. “In primo luogo, ha dovuto affrontare una forte concorrenza nella fascia alta da parte di una Huawei in ripresa, mentre è stata schiacciata nel mezzo dai prezzi aggressivi di aziende del calibro di OPPO, vivo e Xiaomi”, ha affermato l’analista senior Mengmeng Zhang.

“Sebbene l’ iPhone 15 sia un ottimo dispositivo, non presenta aggiornamenti significativi rispetto alla versione precedente, quindi per ora i consumatori si sentono bene a restare con gli iPhone di vecchia generazione”, ha aggiunto.

I rivenditori Apple in Cina dipendono sempre più dagli sconti per spostare le scorte di ‌iPhone 15‌ in un mercato che è entrato in un malessere generale. Gli sconti seguono le rare riduzioni di prezzo di Apple sul suo sito web prima delle vacanze del Capodanno lunare di febbraio.

Le vendite di Apple in Cina sono scese del 13% a 20,8 miliardi di dollari nel trimestre terminato a dicembre, inferiore ai 23,5 miliardi di dollari previsti dagli analisti, e le previsioni per un rapido miglioramento nel 2024 non sembrano particolarmente ottimistiche.

VIA