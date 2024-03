ChatGPT per iPhone e iPad ora può leggere le risposte ad alta voce

OpenAI ha annunciato una nuova funzionalità Leggi ad alta voce per la sua app ufficiale ChatGPT per iPhone e iPad che consente agli utenti di fare in modo che il bot di chat legga le risposte ad alta voce in una delle cinque opzioni vocali.

Nell’app, tocca e tieni premuta la risposta testuale del bot di chat, quindi tocca Leggi ad alta voce. Puoi anche riprodurre, mettere in pausa o riavvolgere la lettura. La funzionalità, disponibile anche nella versione web di ChatGPT, aggiunge un altro livello di interazione vocale e si basa sulla funzionalità di chat vocale esistente , che offre agli utenti la possibilità di parlare in modo conversazionale con il bot di chat invece di digitare.

Leggi ad alta voce può parlare 37 lingue e può rilevare automaticamente la lingua del testo che sta leggendo. OpenAI afferma che la funzionalità dovrebbe migliorare l’accessibilità per gli utenti con disabilità visive o difficoltà di lettura, come la dislessia. Si spera inoltre che Read Aloud migliori il coinvolgimento personalizzando l’interazione, supportando al tempo stesso l’apprendimento delle lingue

ChatGPT can now read responses to you.

On iOS or Android, tap and hold the message and then tap “Read Aloud”. We’ve also started rolling on web – click the "Read Aloud" button below the message. pic.twitter.com/KevIkgAFbG

— OpenAI (@OpenAI) March 4, 2024