Spotify elogia la multa da 2 miliardi di dollari dell’UE, afferma che Apple ha “imbavagliato” i servizi di musica in streaming

Apple è stata oggi multata di 1,8 miliardi di euro (1,95 miliardi di dollari) per condotta anticoncorrenziale nei confronti dei servizi di musica in streaming rivali nell’Unione Europea e, a seguito della sentenza, Spotify ha elogiato la Commissione Europea per la sua decisione.

Per contestualizzare, l’indagine della Commissione Europea sulle pratiche di Apple è iniziata a seguito di un reclamo del 2019 da parte di Spotify sulle politiche dell’App Store . Spotify si scaglia da tempo contro la commissione del 30% di Apple, lamentandosi di essere ingiustamente svantaggiata rispetto ad Apple Music .

In un post sul blog, Spotify afferma che la Commissione Europea ha inviato un chiaro messaggio che “il comportamento di Apple che limita le comunicazioni ai consumatori è illegale”.

Le regole di Apple hanno impedito a Spotify e ad altri servizi di streaming musicale di condividere con i nostri utenti direttamente nella nostra app vari vantaggi, negandoci la possibilità di comunicare con loro su come aggiornare e sul prezzo di abbonamenti, promozioni, sconti o numerosi altri vantaggi. Naturalmente anche Apple Music, concorrente di queste app, non è esclusa dallo stesso comportamento. Richiedendo ad Apple di porre fine alla sua condotta illegale nell’UE, la CE mette i consumatori al primo posto. È un concetto base del libero mercato: i clienti dovrebbero sapere quali opzioni hanno e sono i clienti, non Apple, a decidere cosa acquistare, dove, quando e come.

Vale la pena notare che l’ambito dell’indagine in Europa è cambiato più volte. Sebbene Spotify si sia lamentata delle tariffe dell’‌App Store‌ di Apple e dell’obbligo di utilizzare gli acquisti in-app, la Commissione Europea non è stata in grado di prendere di mira Apple per tali azioni. Invece, l’indagine ha finito per riguardare le regole anti-sterzo di Apple e la regola che impedisce a Spotify di informare i clienti sui prezzi più bassi sul web all’interno dell’app Spotify.

La Commissione Europea ha deciso che le restrizioni di Apple che impediscono agli sviluppatori di far conoscere agli utenti iOS servizi di abbonamento musicale alternativi e più economici disponibili al di fuori dell’app sono “illegali secondo le norme antitrust dell’UE”. La CE sostiene che Apple ha costretto i clienti a “pagare prezzi significativamente più alti per gli abbonamenti allo streaming musicale”.

Spotify nel suo post sul blog afferma inoltre che Apple ha “sfidato regolarmente le leggi e le decisioni dei tribunali in altri mercati” e che sta aspettando i prossimi passi che “affronteranno in modo chiaro e definitivo le pratiche sleali di lunga data di Apple”. Spotify afferma che intende continuare a spingere contro Apple finché non sarà in grado di garantire un “mercato digitale veramente equo ovunque”.

Ad Apple è stato ordinato di “rimuovere le disposizioni anti-sterzo” e di evitare di ripetere l’infrazione o di adottare pratiche simili in futuro. Apple intende presentare ricorso contro la decisione e ha affermato che il punto di vista della CE è fuorviante ed è stato fortemente influenzato dalle denunce di Spotify.

Spotify sarà presto in grado di rilasciare un’app al di fuori dell’‌App Store‌ con il supporto per mercati di app alternativi in ​​arrivo nell’UE in iOS 17.4, ma la società di musica in streaming si è lamentata del fatto che i piani di Apple non sono conformi al DMA e che i cambiamenti in arrivo L’Europa è una “farsa completa e totale”.

